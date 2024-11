S.A. 28 gennaio 2022 Screening gratuito per gli alunni di Sennori I tamponi gratuiti saranno effettuati domenica mattina 30 gennaio nella sala consiliare del Municipio in due fasce orarie: dalle ore 9 alla 11 saranno testati i bambini dell´infanzia, dalle ore 11 alle 13 gli alunni della primaria



SENNORI - Per garantire un ritorno sicuro alle lezioni in presenza degli alunni dell'Istituto comprensivo di Sennori, il Comune in accordo con la dirigenza scolastica, ha organizzato per domenica 30 gennaio lo screening covid gratuito per tutti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. I tamponi gratuiti saranno effettuati domenica mattina nella sala consiliare del Municipio in due fasce orarie: dalle ore 9 alla 11 saranno testati i bambini dell'infanzia, dalle ore 11 alle 13 gli alunni della primaria. I tamponi saranno eseguiti grazie alla sensibilità e disponibilità del medico pediatra Augusto Puggioni e del personale infermieristico che, volontariamente, si sono offerti per la giornata di screening sui bambini.



L'Amministrazione comunale ha deciso di organizzare lo screening gratuito per gli alunni della primaria e dell'infanzia per dare un aiuto concreto alle famiglie che, in questo modo, non saranno costrette a lunghe code nelle farmacie e non dovranno sobbarcarsi i costi dei tamponi per i loro bambini. Come sottolineato dal presidente regionale dell'Anci Sardegna, nella sua richiesta di monitoraggio gratuito a tutta la popolazione scolastica, a oggi gli studenti della scuola dell'infanzia e della primaria, non risulta destinataria del protocollo di cui all’articolo 5, comma 1 del D.L. 7 gennaio, n.1 recante la gratuità dei tamponi antigenici, e resta dunque esposta a sostenere costi per singolo test.



«Dopo un confronto con la dirigente scolastica, la dottoressa Michela Maria Meloni, e con l'amministrazione tutta, visto il bel gesto del pediatra del nostro paese, che si è reso disponibile a eseguire lo screening, abbiamo deciso di acquistare i tamponi per garantire un rientro a scuola in sicurezza degli alunni, consapevoli anche delle difficoltà delle famiglie in questo periodo di grande disagio», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu. «Sempre per andare incontro alle famiglie e tutelare al massimo la salute dei bambini e della intera comunità, abbiamo inoltre disposto la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 agli studenti che usufruiscono del servizio scuolabus».