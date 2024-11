Cor 3 febbraio 2022 Bonorva, da venerdì riaperta la 131 È stato ripristinato il tratto di 131, all’altezza del km 164 (Bonorva) in direzione Cagliari, danneggiato da un cedimento che aveva generato una voragine sulla carreggiata. La carreggiata verrà riaperta al traffico dalla giornata di venerdì



BONORVA - È stato ripristinato il tratto di 131, all’altezza del km 164 (Bonorva) in direzione Cagliari, danneggiato da un cedimento che aveva generato una voragine sulla carreggiata. Sono stati quindi conclusi i lavori di consolidamento della strada interessata dal movimento franoso circa un anno fa e da quel momento chiusa al traffico. «La carreggiata verrà riaperta al traffico domani», annuncia l’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris ripercorrendo le tappe che hanno portato alla conclusione dell’intervento.



«Siamo intervenuti con decisione e tempestività, lavorando di concerto con Anas in un clima di positiva e proficua collaborazione, con l’obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento per garantire nuovamente un collegamento sicuro al territorio», ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas. Numerosi sono stati i sopralluoghi avvenuti nel corso di questi mesi per verificare lo stato dei lavori e i vari step di avanzamento. Per circa un mese i lavori si sposteranno sulla carreggiata opposta per la conclusione delle opere idrauliche.



«Ci eravamo prefissati un obiettivo, quello di riportare alla normalità la situazione e abbiamo lavorato affinché la sicurezza avesse la priorità, a beneficio non solo della Comunità di Bonorva ma di tutti i territori interessati e, considerata la strategicità dell’arteria in questione, a tutto vantaggio della sicurezza viaria sarda in generale», ha concluso l’Assessore Salaris. Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato il risanamento profondo della carreggiata e la messa in sicurezza della strada attraverso la realizzazione di 3 paratie. Inoltre è stato realizzato l’impianto di regimazione idraulica per il deflusso delle acque meteoriche, per un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro.