Cor 8 febbraio 2022 Air Italy: Mura (Pd), interlocuzione col ministro



OLBIA - «A partire dall’emendamento al Milleproroghe che chiede la proroga della cassa integrazione per i lavoratori ex Air Italy, il Governo e il Parlamento devono impegnarsi in ogni modo per garantire una prospettiva di vita e di professionalità a chi è stato licenziato. Proprio per valutare le modalità più concrete per ottenere questo risultato, in queste ore sono in interlocuzione con il ministro Orlando, che ha sempre seguito con attenzione la vicenda di Air Italy. Resta improrogabile la riconvocazione del tavolo interministeriale già annunciato, quale corretta e operativa modalità di affrontare una vertenza industriale complessa come quella di Air Italy». Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), in relazione all’evoluzione della situazione della crisi Air Italy, dopo la decisione di licenziare i dipendenti.