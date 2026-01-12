S.A. 11:00 «Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma» Addizionale sui diritti d’imbarco, Tedde (Forza Italia): dopo Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria e Sicilia, anche l’Emilia-Romagna la cancella



ALGHERO – «Anche l’Emilia-Romagna sceglie di investire sul futuro del proprio sistema aeroportuale e turistico, stanziando circa 2 milioni di euro all’anno per eliminare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti minori. Una decisione concreta, coraggiosa e lungimirante, che si aggiunge a quelle già assunte da Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria e Sicilia, Regioni che hanno compreso come la riduzione dei costi di accesso sia uno strumento decisivo per attrarre voli, passeggeri, turismo e lavoro. Mentre altre Regioni italiane corrono, la Sardegna resta ferma al palo, bloccata dall’inerzia della presidente Todde e della sua Giunta, incapaci di assumere una decisione strategica su una tassa che penalizza pesantemente l’insularità e che, lo ricordiamo, non porta alcun beneficio ai Comuni, finendo quasi interamente nelle casse dell’INPS».



Così il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde che accusa la Regione di immobilismo su una scelta strategica per il nord ovest Sardegna: «negli ultimi anni più volte Forza Italia ha lanciato chiari allarmi e avanzato proposte concrete: eliminare l’addizionale almeno nei mesi invernali, quando i flussi turistici sono più deboli, per incentivare l’arrivo di passeggeri e contrastare la desertificazione dei collegamenti aerei. Una proposta di buon senso, a costo contenuto, che consentirebbe di allungare la stagione turistica, sostenere il comparto dei servizi e della ricettività e creare nuove opportunità occupazionali».



E conclude: «I risultati ottenuti altrove parlano da soli. In Sicilia, l’abolizione dell’addizionale negli aeroporti minori ha portato Ryanair a triplicare i voli e ad aprire nuove basi, con milioni di passeggeri in più e migliaia di posti di lavoro. In Emilia-Romagna la scelta di investire risorse regionali è stata accolta con favore dalle compagnie aeree, che hanno già annunciato nuovi collegamenti. Di fronte a questo scenario, l’inerzia della Giunta Todde appare incomprensibile e politicamente grave. La Sardegna continua a subire un balzello che rende meno competitivi i suoi aeroporti e più costoso raggiungere l’Isola, soprattutto nei periodi di bassa stagione. Chiediamo alla Regione Sardegna di uscire dall’immobilismo e di avviare immediatamente un percorso per l’eliminazione dell’addizionale a partire dai mesi invernali e dagli aeroporti più fragili, come Alghero. Continuare a non decidere significa condannare la Sardegna all’isolamento e alla perdita di opportunità di sviluppo».