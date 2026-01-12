Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAeroporto › «Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma»
S.A. 11:00
«Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma»
Addizionale sui diritti d’imbarco, Tedde (Forza Italia): dopo Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria e Sicilia, anche l’Emilia-Romagna la cancella
«Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma»

ALGHERO – «Anche l’Emilia-Romagna sceglie di investire sul futuro del proprio sistema aeroportuale e turistico, stanziando circa 2 milioni di euro all’anno per eliminare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti minori. Una decisione concreta, coraggiosa e lungimirante, che si aggiunge a quelle già assunte da Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria e Sicilia, Regioni che hanno compreso come la riduzione dei costi di accesso sia uno strumento decisivo per attrarre voli, passeggeri, turismo e lavoro. Mentre altre Regioni italiane corrono, la Sardegna resta ferma al palo, bloccata dall’inerzia della presidente Todde e della sua Giunta, incapaci di assumere una decisione strategica su una tassa che penalizza pesantemente l’insularità e che, lo ricordiamo, non porta alcun beneficio ai Comuni, finendo quasi interamente nelle casse dell’INPS».

Così il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde che accusa la Regione di immobilismo su una scelta strategica per il nord ovest Sardegna: «negli ultimi anni più volte Forza Italia ha lanciato chiari allarmi e avanzato proposte concrete: eliminare l’addizionale almeno nei mesi invernali, quando i flussi turistici sono più deboli, per incentivare l’arrivo di passeggeri e contrastare la desertificazione dei collegamenti aerei. Una proposta di buon senso, a costo contenuto, che consentirebbe di allungare la stagione turistica, sostenere il comparto dei servizi e della ricettività e creare nuove opportunità occupazionali».

E conclude: «I risultati ottenuti altrove parlano da soli. In Sicilia, l’abolizione dell’addizionale negli aeroporti minori ha portato Ryanair a triplicare i voli e ad aprire nuove basi, con milioni di passeggeri in più e migliaia di posti di lavoro. In Emilia-Romagna la scelta di investire risorse regionali è stata accolta con favore dalle compagnie aeree, che hanno già annunciato nuovi collegamenti. Di fronte a questo scenario, l’inerzia della Giunta Todde appare incomprensibile e politicamente grave. La Sardegna continua a subire un balzello che rende meno competitivi i suoi aeroporti e più costoso raggiungere l’Isola, soprattutto nei periodi di bassa stagione. Chiediamo alla Regione Sardegna di uscire dall’immobilismo e di avviare immediatamente un percorso per l’eliminazione dell’addizionale a partire dai mesi invernali e dagli aeroporti più fragili, come Alghero. Continuare a non decidere significa condannare la Sardegna all’isolamento e alla perdita di opportunità di sviluppo».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:49
«Riportare le capitali europee l´inverno»
E' tra gli obiettivi del medio periodo sull'aeroporto di Alghero, emersi nell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra Confturismo-Confcommercio e Geasar-Sogeaal, con l'ambizione di segnare un punto di svolta fondamentale per la strategia di sviluppo territoriale dell'isola. Al centro del dibattito, il ruolo degli scali di Alghero e Olbia con l'amministratore delegato delle due società di gestione Silvio Pippobello
12/1/2026
WizzAir apre l´Alghero-Belgrado
Grazie ai continui investimenti nell´aeroporto di Alghero, Wizz Air ha messo a disposizione dall’inizio delle operazioni nel 2013 oltre 800mila posti a disposizione dei passeggeri sardi, trasportando oltre 600mila passeggeri da e per l’Aeroporto “Riviera del Corallo”
10/1Sogeaal e Geasar incontrano gli imprenditori turistici
10/1Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia
9/1Dopo Amsterdam, Parigi: strada giusta
8/1Alghero vola su Parigi Orly con Transavia
7/1«Scuola volo Ita: avanti Alghero»
27/12Spray urticante in aeroporto: due indagati
23/12Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
22/12Nebbia a Cagliari, Ryanair dirottato ad Alghero
20/12 Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari
19/12Voli: in 47mila ad Alghero, 20mila in più ad Olbia
« indietro archivio aeroporto »
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
15 gennaio
Armi e droga: due arresti a Ittiri
15 gennaio
«Riportare le capitali europee l´inverno»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)