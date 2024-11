Cor 10 febbraio 2022 «Ginepro colpito da un fulmine» Ha fatto discutere per giorni ad Alghero la denuncia circa l´abbattimento di un grosso ginepro secolare nella pineta di Maria Pia. Oggi arriva la secca smentita da un folto gruppo di operatori. Saranno le competenti autorità a dissipare la questione



ultima modifica ore 19 ALGHERO - «Colpito da un fulmine, l'albero si era spezzato e per alcuni anni risultava altamente pericoloso per quanti frequentano l'area pinetata di Alghero. Tanto da richiedere l'intervento degli agenti forestali e quello degli operai dell'. Nessuno ha abbattuto, ne tanto meno vandalizzato il ginepro, semplicemente il trascorrere del tempo e gli agenti atmosferici hanno determinato il radicale deterioramento del fusto». Ha fatto discutere per giorni ad Alghero la denuncia circa l'abbattimento di un grosso ginepro secolare nella pineta di Maria Pia. Oggi arriva una secca smentita da un folto gruppo di operatori che frequentano la pineta, che si dicono «sbalorditi e dispiaciuti» da tanta «approssimazione» e «disinformazione», motivata - a detta loro - «semplicemente dal fatto di non vivere il luogo, ma nemmeno conoscere le vere emergenze in atto». Considerato che l'informativa è oggetto di specifica e dettagliata istanza di accesso civico indirizzata a numerosi enti, saranno le competenti autorità a dissipare la questione e chiarire con evidenza quanto accaduto.