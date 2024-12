S.A. 12 febbraio 2022 Ad Alghero 40 zone per ricaricare auto elettriche Procede il precorso a supporto della mobilità sostenibile parallelamente alla programmazione della riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico e in linea con gli indirizzi del fondo coesione 2014-2020 - mobilità elettrica con le Smart City



ALGHERO - Ad Alghero saranno circa 40 le zone nelle quali potrà essere installata la colonnina per le ricariche. Una rete infrastrutturale per favorire la mobilità a basso impatto ambientale, la Giunta di Alghero avanza con il via libera della procedura che porta a breve all’emanazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti pubblici o privati con i quali sottoscrivere un protocollo d’intesa per l’installazione, gestione e manutenzione delle colonnine di ricarica destinate alle auto elettriche ed ibride sul territorio del Comune di Alghero. Individuate al riguardo le zone nelle quali dovranno essere allocate le strutture, con un numero massimo di operatori non superiore a quattro.



Il lavoro congiunto degli assessori al Demanio, Giovanna Caria e all’Urbanistica – Mobilità Urbana Emiliano Piras ha portato ad una sintesi che individua la dislocazione in tutto il territorio, dal centro alle borgate, alle zone balneari, dei punti di ricarica con relativa area di parcheggio temporaneo. Da via XX Settembre al Lido, da via De Gasperi a Piazzale della Pace al porto, dal Carmine a Maria Pia, alle Bombarde, Lazzaretto, Guardia Grande, La Segada, San Marco: sono tutte le aree nelle quali potrà essere installata la colonnina per le ricariche.



«Stiamo creando tutte le condizioni per attuare il progetto di mobilità e di investimenti ad essa legati, implementando le strategie» – specifica l’assessore Emiliano Piras. «L’obbiettivo è quelli di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica, aumentare il numero dei veicoli pubblici e privati a emissioni zero e ridurre l’inquinamento. L’Amministrazione sta lavorando inoltre alla definizione del Piano del Traffico, con approfondimenti avviati con il progettista, Ing. Husler, per l’approvazione definitiva del Piano che si dovrà integrare con la pianificazione urbanistica in corso».



Nella foto: Piazzale della Pace, una delle aree interessate