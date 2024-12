Cor 16 febbraio 2022 Plataforma per la Llengua premia Joaquim Arenas Joaquim Arenas riceverà il Premi Especial del Jurat alla nona edizione dei Premi Martí Gasull i Roig di Plataforma per la Llengua. La giuria ha sottolineato il lavoro svolto dal pedagogo, uno dei padri dell’immersione linguistica catalana







Nato a Mataró nel 1936, Arenas è stato uno dei promotori del programma di immersione linguistica nelle scuole ed è considerato uno dei padri del modello scolastico catalano per lingua e contenuti. Autore di numerosi libri sull'istruzione e la lingua, è stato a capo del Servei d'Ensenyament del Català della Generalitat de Catalunya tra il 1983 e il 2003 ed è stato consulente dei governi della Bolivia e del Guatemala nell'incorporazione delle lingue indigene nel loro sistema scolastico. Durante il lavoro alla Generalitat de Catalunya ha collaborato con il Comune di Alghero e il Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori per i progetti La Costura e Joan Palomba. Membro della Società Catalana di Pedagogia e della Società Catalana di Lingua e Letteratura dell'Institut d'Estudis Catalans, la sua carriera è stata riconosciuta con la Creu de Sant Jordi, la medaglia dell'Académie de Montpellier e il Premi d'Actuació Cívica della Fundació Lluís Carulla. A questo elenco di prestigiosi riconoscimenti si aggiunge ora il Premi Especial del Jurat, un riconoscimento che finora ha onorato il lavoro dei linguisti Albert Jané e Josep Ruaix, della cantante Maria del Mar Bonet, dell'insegnante e attivista Maria Teresa Casals e dello scrittore Josep Vallverdú.



In questa nona edizione dei Premi Martí Gasull i Roig, la giuria comprendeva il direttore generale de La Bressola, Eva Bertrana, l'ex presidente del Parlamento della Catalogna, Carme Forcadell, l'ex ministro della Cultura delle Isole Baleari, Fanny Tur, la scrittrice e l'artista Anna Moner, il presidente del Consiglio Audiovisuale della Catalogna, Xevi Xirgo, la produttrice, sceneggiatrice e regista Isona Passola, il giornalista sportivo Joan Maria Pou, il presidente di Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder e la madre di Martí Gasull, Pilar Roig. La cerimonia di premiazione della nona edizione dei premi si svolgerà il 28 febbraio al Teatre Poliorama e sarà trasmessa su Canal 33. I tre finalisti del Premio Martí Gasull i Roig sono Ràdio Arrels, Diari de Balears e La Fageda. ALGHERO - La giuria della nona edizione dei Premis Martí Gasull i Roig ha conferito all'insegnante e pedagogo Joaquim Arenas, uno dei padri dell'immersione linguistica del sistema scolastico catalano, il Premi Especial del Jurat. L’onorificenza, che viene conferita per la sesta volta, intende evidenziare la carriera di Arenas spesa per la difesa del catalano e vuole essere testimonianza e rivendicazione della validità del modello scolastico catalano, ora che il Tribunale Supremo Spagnolo ha depositato una sentenza che impone un minimo di 25% delle ore in castigliano nelle scuole catalane. In questo contesto, i membri della commissione ritengono fondamentale ricordare e valorizzare il lavoro di personalità come Arenas, che hanno ideato un modello così importante come la scuola catalana, modello rivendicato in Catalogna da Plataforma per la Llengua, entità organizzatrice dei Premi.Nato a Mataró nel 1936, Arenas è stato uno dei promotori del programma di immersione linguistica nelle scuole ed è considerato uno dei padri del modello scolastico catalano per lingua e contenuti. Autore di numerosi libri sull'istruzione e la lingua, è stato a capo del Servei d'Ensenyament del Català della Generalitat de Catalunya tra il 1983 e il 2003 ed è stato consulente dei governi della Bolivia e del Guatemala nell'incorporazione delle lingue indigene nel loro sistema scolastico. Durante il lavoro alla Generalitat de Catalunya ha collaborato con il Comune di Alghero e il Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori per i progetti La Costura e Joan Palomba. Membro della Società Catalana di Pedagogia e della Società Catalana di Lingua e Letteratura dell'Institut d'Estudis Catalans, la sua carriera è stata riconosciuta con la Creu de Sant Jordi, la medaglia dell'Académie de Montpellier e il Premi d'Actuació Cívica della Fundació Lluís Carulla. A questo elenco di prestigiosi riconoscimenti si aggiunge ora il Premi Especial del Jurat, un riconoscimento che finora ha onorato il lavoro dei linguisti Albert Jané e Josep Ruaix, della cantante Maria del Mar Bonet, dell'insegnante e attivista Maria Teresa Casals e dello scrittore Josep Vallverdú.In questa nona edizione dei Premi Martí Gasull i Roig, la giuria comprendeva il direttore generale de La Bressola, Eva Bertrana, l'ex presidente del Parlamento della Catalogna, Carme Forcadell, l'ex ministro della Cultura delle Isole Baleari, Fanny Tur, la scrittrice e l'artista Anna Moner, il presidente del Consiglio Audiovisuale della Catalogna, Xevi Xirgo, la produttrice, sceneggiatrice e regista Isona Passola, il giornalista sportivo Joan Maria Pou, il presidente di Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder e la madre di Martí Gasull, Pilar Roig. La cerimonia di premiazione della nona edizione dei premi si svolgerà il 28 febbraio al Teatre Poliorama e sarà trasmessa su Canal 33. I tre finalisti del Premio Martí Gasull i Roig sono Ràdio Arrels, Diari de Balears e La Fageda. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat