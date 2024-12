Cor 16 febbraio 2022 Vaccini, open day per gli ultracinquantenni Il 18 febbraio dalle 9 alle 17 l’Aou di Sassari apre le porte del Centro vaccini di viale San Pietro a questa categoria di cittadini con un evento dedicato. A disposizione di questa categoria medici e infermieri che accoglieranno gli utenti nei quattro ambulatori della struttura



SASSARI – Le porte del Centro vaccinale anti Covid-19 dell’Aou di Sassari si apriranno per un open day dedicato agli ultracinquantenni. Venerdì 18 febbraio, dalle 9 alle 17, l’hub di viale San Pietro, al piano terra della clinica Medica, metterà a disposizione di questa categoria medici e infermieri che accoglieranno gli utenti nei quattro ambulatori della struttura. L’Azienda di viale San Pietro, in accordo con la disposizione regionale di incrementare l’offerta vaccinale per i cittadini over 50 e così come richiesto dall’assessorato regionale della Sanità, ha deciso di organizzare una giornata interamente dedicata agli ultracinquantenni.



L’obiettivo è quello di favorire una copertura di questa fascia di età, anche per agevolare un migliore proseguimento delle attività lavorative, in particolar modo quando si tratta di lavori essenziali di pubblica utilità.



Si ricorda che, a partire appunto da questo mese, il decreto legge numero 1 del 7 gennaio scorso, ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2 ai cittadini, italiani e stranieri residenti, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età. Il Centro, coordinato dal professor Paolo Castiglia e dal dottor Antonello Serra, si mette così a disposizione dell’utenza per questo evento “speciale”, analogamente a quanto fatto anche in occasione di altri open day per altre categorie di vaccinandi. In poco più di un anno di attività il piccolo centro vaccinale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha somministrato 61.926 dosi di vaccino: 14.883 sono terze dosi, 23.054 sono seconde dosi mentre 23.989 sono le prime dosi.