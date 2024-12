S.A. 20 febbraio 2022 Barnasants, da Alghero prosegue in Catalogna Dopo l´esordio in teatro ad Alghero, il festival della canzone catalana si sposta a Maiorca e barcellona con i concerti delle due artiste algheresi Franca Masu e Claudia Crabuzza



ALGHERO - Il concerto di Marina Rossell, la Veu Exquisida, accompagnata dal pianista Xavi Lloses, ha dato inizio alla quinta edizione algherese del Festival de Cançó BarnaSants, organizzato in collaborazione con Plataforma per la Llengua. Il Teatro Civico Gaví Ballero ha accolto questo concerto intimo, che ha visto al fianco dell’artista catalana, la partecipazione dei cantautori algheresi Paolo Dessì, primo ad andare in scena per avviare la serata e Claudio G. Sanna, che si è esibito in un duetto a sorpresa con Marina Rossell.



La serata ha riscontrato una buona partecipazione di pubblico, che ha accolto con entusiasmo gli artisti. Paolo Dessì, che l’anno passato, nel corso della quarta edizione del Festival, ha presentato il suo

nuovo disco doppio “Pels camins de la mar”, ha preparato il pubblico per la grande esibizione di Marina Rossell, la quale ha interpretato alcuni dei brani contenuti nel nuovo album “300 Crits”, alle quali si sono aggiunte le canzoni dedicate ad Alghero l’Alguer “Cor Meu” e “La Barca del Temps”. Il concerto si è concluso con una sorpresa per il pubblico, che ha visto salire sul palco Claudio G. Sanna, anche lui veterano del Festival, che ha condiviso la scena con Marina Rossell per cantare la

canzone antifascista “Bella Txau”.



Dopo questo primo appuntamento, le attività del Festival continueranno con i concerti degli artisti algheresi: Franca Masu all’Auditori del Conservatori di Manacor (Maiorca) il 19 marzo, Claudia Crabuzza all’Harlem Jazz Club di Barcellona il 27 dello stesso mese e Claudio G. Sanna insieme al Rall Grup all’Auditori Barradas di l’Hospitalet de Llobregat (Barcellona) il 3 aprile. Il prossimo concerto previsto ad Alghero è per il 24 aprile, sempre al Teatro Civico, con il gruppo ska-

rock catalano BRAMS, che celebrano i trent’anni d’attività.