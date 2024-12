S.A. 28 febbraio 2022 Crociere, si riparte ad Alghero: 18 arrivi nel 2022 La stagione apre i battenti il 19 aprile e finisce il 13 ottobre. Poche navi ma con clientela "luxury" in arrivo in Riviera del Corallo. Mancato completamento della struttura portuale annosa incompiuta che pesa sul territorio







C'è anche qualche novità nel 2022, l'anno che rappresenterà un po' la rinascita per questo segmento turistico dopo due anni di pandemia. Ecco qualche dettaglio: il 23 aprile arriverà la Ms Le Bouganville, nave di superlusso della Compagnia Le Ponant; il 9 maggio primo sbarco della Ms Sky Princess, un modernissimo albergo galleggiante della Princess Cruises da 3mila ospiti che tornerà ad Alghero anche l'8 agosto. Il 17 maggio sarà la volta della Sail Passenger Vessel Golden Horizon, ad oggi la più grande nave a vela da crociera del mondo, che inaugurerà la mia tratta in Sardegna. Tratta inaugurale il 10 ottobre anche per la Ms Evrima, la prima nave da crociera di super lusso del gruppo alberghiero Ritz- Carlton.



Se la quantità non assiste il comparto, la qualità può essere la strada giusta da percorrere, così «Alghero si conferma uno scalo preferito dalle piccole Compagnie crocieristiche che gestiscono navi dedicate a clientela luxury» fa notare Gian Michele Oliva, titolare dell'agenzia turistica omonima e leader del turismo crocieristico locale. Piccoli segnali di rinascita in un deserto di posizioni della politica cittadina e regionale, nonostante i recenti annunci dell'assessore in visita ad Alghero: l'assenza di programmazione e il mancato completamento della struttura portuale rimandano il rilancio di uno dei porti turistici più importanti e strategici del Mediterraneo.