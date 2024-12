S.A. 2 marzo 2022 Bicocca-Sant´Antioco: master per 50 operatori turistici Aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di formazione della prestigiosa Università Milano-Bicocca, finalizzato alla formazione di operatori economici in Destination management e marketing turistico-riceƫtivo



SANT'ANTIOCO - Il Comune di Sant’Antioco investe nell’alta formazione degli operatori turistici antiochensi: aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di formazione della prestigiosa Università Milano-Bicocca, finalizzato alla formazione di operatori economici in Destination management e marketing turistico-riceƫtivo.



L’avviso è finalizzato a dare la massima informazione per l’individuazione di massimo 50 operatori turistici con sede operativa nel territorio del Comune di Sant’Antioco, con priorità per gli aderenti alla Rete di Prodotto “Visit Sant’Antioco”, per la partecipazione al corso formativo previsto tra la fine di marzo e il mese di maggio 2022. Questa iniziativa, basata sulla qualità formativa, diviene fondamentale per migliorare le capacità degli operatori del settore e il raggiungimento di standard di più alto livello, al fine di implementare e qualificare la stessa Rete di prodotto e creare un’offerta turistica ampia e modellata sulle eccellenze della Destinazione Isola Sant’Antioco.



Le domande, secondo il modulo di richiesta partecipazione debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte dal legale rappresentante dell’attività, nonché accompagnato da un documento d’identità in corso di validità, dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso via pec all’indirizzo: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it. I partecipanti dovranno versare una quota che, nell’ipotesi in cui si dovesse raggiungere il numero massimo previsto di 50 operatori, sarà di 180,00 euro ciascuno. Qualora non si dovesse raggiungere il numero massimo, il costo avrà una maggiorazione che verrà comunicata per accettazione agli operatori ammessi.