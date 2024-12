S.A. 4 marzo 2022 Gué al porto, via alle prenotazioni È da oggi possibile prenotare e acquistare il titolo di accesso al primo grande evento dell'estate 2022 in Riviera del Corallo al costo di 2 euro, comprensivi di diritti di prevendita e commissione di transazione







[Clicca qui per prenotare l'accesso al concerto] ALGHERO - Gué apre il G Capitale Tour 2022 ad Alghero col grande concerto in programma il 18 giugno nella banchina del porto turistico. Lo spettacolo con una delle più grandi stelle del firmamento rap italiano, idolo dei teenager già dall’epoca dei Club Dogo, sarà soltanto il primo di una lunga serie di eventi che impreziosiranno la primavera-estate della Riviera del Corallo.È da oggi possibile prenotare e acquistare il titolo di accesso all’evento al costo di 2 euro, comprensivi di diritti di prevendita e commissione di transazione. Il corrispettivo richiesto per partecipare all’evento sarà utilizzato per la copertura degli oneri di gestione della sicurezza e garantisce un posto in piedi non assegnato. L'ingresso dei cancelli è programmato per le ore 20 (inizio concerto ore 21.30).Il titolo di accesso sarà verificato all’ingresso dei varchi e tramite scansione del QR. In merito alle disposizioni relative all’eventuale contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, si farà riferimento alla normativa vigente il giorno dello spettacolo e consultabile sul sito governativo.