Basket: Cus Sassari alle Nazionali

SASSARI - Una vittoria sofferta, ma non certamente meno bella, quella ottenuta dal CUS Sassari nel basket nel torneo preliminare dei Campionati Nazionali Universitari (CNU). I sassaresi ribaltano infatti il -3 dell’andata (75-72), vincendo al PalaCUS di San Giovanni 84-78, grazie alle triple nel finale di Edoardo Fadda e Luca Sanna (risultato aggregato: 156-153). I ragazzi allenati da Gabriele Sassu e Gianni Sanna ora sfideranno l’Insubria Varese. L'andata andrà in scena il 28 marzo in Lombardia, mentre il ritorno, a Sassari, si giocherà il prossimo 11 aprile.



Nel primo quarto provano subito a scappar via i sassaresi, ma il CUS Cagliari è abile a recuperare e chiudere i primi 10′ sul 30-25. Nel corso del secondo periodo la musica non cambia con le due squadre che giocano una partita sul punto a punto. Nei minuti finali i padroni di casa stringono le maglie in difesa e all’intervallo sono avanti 50-44. Ottimo il ritorno dagli spogliatoi di Chessa e compagni che partono con un parziale di 10-0 che vale il 60-44. Il CUS Cagliari, come già fatto vedere nei primi 10′ riesce a tornare in partita e accorcia sul 62-54. A un decimo dalla fine ingenuità della difesa ospite che regala tre liberi a Chessa. Il giocatore sassarese fa 2/3 dalla lunetta e il terzo quarto termina sul 64-54.



L’ultimo periodo è una vera e propria battaglia. Il CUS Sassari si spegne in attacco e soffre la difesa a zona messa in atto da coach Ghiani e la tripla del 71-68 significa parità assoluta. Gli ospiti si portano in vantaggio nel computo totale dei due incontri, ma le triple di Fadda prima e Sanna poi, rispediscono indietro gli ospiti. Il CUS Cagliari risponde presente con la tripla del -1; Sanna fa 1/2 dalla lunetta ed è rimessa Cagliari. Gli ospiti perdono palla, nuovo fallo su Sanna che fa nuovamente 1/2. Con pochi secondi da giocare il CUS Cagliari ci prova da centrocampo, ma il tiro scheggia a malapena il ferro ed è festa rossoblù al PalaCUS.