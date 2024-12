Cor 10 marzo 2022 Dinamo, vittoria pesante a Trieste La Dinamo che passa a Trieste 89-75 (recupero 19^ giornata), agganciando il gruppone delle squadre al 4° posto (con una partita in meno) e ribaltando la differenza canestri



TRIESTE - Successo pesantissimo in chiave playoff per la Dinamo che passa a Trieste 89-75 (recupero 19^ giornata), agganciando il gruppone delle squadre al 4° posto (con una partita in meno) e ribaltando la differenza canestri. Micidiale Bendzius dall’arco (8/12 da 3 punti, 44% di squadra con 16/36), decisivo Robinson che con la sua doppia doppia 11 punti e 16 assist (batte il record societario di Sassari), ancora una volta molto bene dentro l’area Diop (career high con 13 punti in serie A).



Trieste – Dinamo 19-21 36-48 (17-27) 52-72 (16-24) 75-89 (23-17)



Trieste: Davis 12 (3/7 2p 2/4 3p), Banks 10 (3/5 1/5), Mian 8 (1/3 2/6), Grazulis 10 (2/5 2/3), Konate 8 (3/3 2p 5 rbs), Cavaliero (0/3 3p), Alexander 1 (0/2 2p), De Angeli 3 (1/4 2p 7 rbs), Lever n.e, Delia 14 (7/9 2p), Campogrande 9 (3/3 1/5), Campani n.e.. All.Ciani



Dinamo: Robinson 11 (3/6 2p 1/4 3p 16 assist), Kruslin 7 (2/3 1/4), Burnell 2 (0/2 3p), Bendzius 26 (1/6 8/12), Mekowulu 9 (3/4 2p 8 rbs), Gentile 3 (1/3 3p), Logan 12 (1/4 3/8), Treier 6 (0/1 1/2), Diop 13 (5/6 1/1), Devecchi n.e., Chessa n.e, Gandini n.e. All. Bucchi



MVP: troppo facile dire Bendzius ma quando hai un playmaker che smazza 16 assist e mette in ritmo tutti i compagni, allora secondo noi la palma di MVP va a lui. Benissimo ancora Diop