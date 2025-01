Cor 15 marzo 2022 Gué ad Alghero, boom di prenotazioni Tutto esaurito per il primo grande concerto della stagione in Riviera del Corallo, ma è molto probabile la riapertura delle prenotazioni nelle prossime settimane



ALGHERO - Sono andati letteralmente a ruba in pochi giorni i titoli di accesso per partecipare al primo grande evento dell'estate 2022 in Riviera del Corallo. Un vero e proprio boom di prenotazioni per l'atteso concerto di Gué, che apre il G Capitale Tour 2022 ad Alghero col grande evento in programma il 18 giugno nella banchina del porto turistico. L'apertura dei cancelli è programmata per le ore 20 (inizio concerto ore 21.30) e il titolo di accesso sarà verificato all’ingresso dei varchi, tramite scansione del QR.



Lo spettacolo con una delle più grandi stelle del firmamento rap italiano, idolo dei teenager già dall’epoca dei Club Dogo, sarà soltanto il primo di una lunga serie di eventi che impreziosiranno la primavera-estate ad Alghero. «Musica e tanto altro. Dalla grande comedy al teatro, passando per i grandi eventi sportivi internazionali, il tennis, la tappa del mondiale rally e l'Air show delle Frecce Tricolori. Alghero si prepara ad accogliere visitatori da ogni parte d'Italia con una programmazione attenta e un'offerta di qualità» sottolinea il presidente della Fondazione, Andrea Delogu.



Stay tuned. E' infatti molto probabile la riapertura delle prenotazioni nelle prossime settimane. I titoli di accesso disponibili sul circuito https://bit.ly/Gue_Alghero_Accessi sono quantificati in base alla normativa anti-Covid 19 vigente che prevede l’accesso del 50% degli spettatori rispetto alla capienza della location individuata. In seguito alle prossime disposizioni governative - la cui modifica è prevista dopo il 31 marzo 2022 – se sarà possibile aumentare la capienza, si valuterà la riapertura delle prenotazioni. Tutti i dettagli e le informazioni saranno disponibili sul sito https://bit.ly/GueAlghero.



Nella foto: Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero