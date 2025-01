S.A. 18 marzo 2022 L´artista Formisano al Conservatorio Cartellone internazionale nella Sala Sassu del conservatorio di Sassari per i "Concerti di Primavera". Sul palco martedì 22 marzo Davide Formisano: stella del concertismo internazionale



SASSARI - Proseguono martedì 22 marzo alle 21, nella Sala Sassu del Conservatorio Canepa "I concerti di primavera". La stagione di grande classica organizzata dall’associazione Ellipsis festeggia la ventesima edizione ed è la più “antica” rassegna cameristica sassarese.

Dopo due anni di interruzione, causa Covid, la stagione molto amata dal pubblico e organizzata in collaborazione con il Conservatorio Canepa è ripartita con un cartellone di altissimo livello che mette insieme grandi artisti internazionali e programmi di spiccata originalità.

Dopo il successo del concerto di apertura che ha visto sul palco: i Solisti del Teatro alla Scala, in prima assoluta in Sardegna nella formazione di oboe, clarinetto e pianoforte, il programma prosegue con un altro nome acclamato a livello internazionale: Davide Formisano: stella del concertismo internazionale.



Formisano è stato a lungo Primo Flauto Solista del teatro alla scala di Milano prima di dedicarsi esclusivamente al solismo e all'insegnamento nella Hochschule di Stoccarda. Ad accompagnare Formisano sul palco saranno il pianista sassarese Michele Nurchis e Tony Chessa (flauto). Il programma della serata propone musiche di: Dvorák (Sonatina in sol maggiore, op.100), Martin (Ballade), Messiaen (Le Merle Noir), De Sarasate (Fantasie sur Carmen, op.25), Doppler (Andante e Rondó op.25 per due flauti e pianoforte).



I concerti di primavera nel 2003 riportarono a Sassari grazie all’associazione Ellipsis i grandi nomi del concertismo internazionale, da Salvatore Accardo a Grigory Sokolov, da Pietro De Maria a Bruno Canino risvegliando l’interesse del pubblico per questo genere musicale da sempre molto amato e seguito in città. «Il nostro impegno con questa stagione – dice il direttore artistico di Ellipsis Alberto Cesaraccio - sin dagli esordi è stato quello di portare sul palco artisti che mancano da tempo dai palcoscenici sassaresi. In questa edizione in particolare si esibiranno musicisti ed ensemble per la prima volta in assoluto in Sardegna». Il cartellone dei Concerti di primavera proseguirà sino a fine maggio.