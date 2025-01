S.A. 19 marzo 2022 Piogge in Sardegna, prorogata allerta meteo Sono previste ancora piogge in buona parte dell´Isola. In particolare, l´avviso con codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico riguarda l´area di Flumendosa Flumineddu



CAGLIARI. È stata prorogata sino alle 9 di domenica 20 marzo, l'allerta meteo emanata ieri dalla Protezione civile regionale. Sono previste ancora piogge in buona parte dell'Isola. In particolare, l'avviso con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico riguarda l'area di Flumendosa Flumineddu.