Cor 26 marzo 2022 Porto Torres: luce sull´endometriosi Il Comune di Porto Torres aderisce con due eventi alla campagna nazionale "Facciamo luce sull´endometriosi". Gli appuntamenti sono stati organizzati in collaborazione con l´associazione Alice Odv (Endomarch Team Italy, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi)



PORTO TORRES - Oggi, sabato 26 marzo, dopo il tramonto, un fascio di luce gialla illuminerà la Torre Aragonese, per sensibilizzare sul tema della prevenzione di questa patologia che colpisce soltanto le donne, e che con una tardiva diagnosi può diventare gravemente invalidante.



Sabato 2 aprile alle 10 nella Sala Filippo Canu si terrà un convegno divulgativo con la partecipazione di alcuni esperti - la biologa nutrizionista Stefania Mulas, la ginecologa Margherita Dessole, l'urologo sessuologo Andrea Curreli - e le testimonianze di donne affette da endometriosi e dei loro compagni. Sarà possibile visitare la mostra fotografica dell’artista Ilaria Corda che, sofferente della patologia, ha voluto rappresentare con le sue immagini il dolore e la frustrazione di non essere credute, sensazioni che accompagnano quotidianamente le donne affette da endometriosi. Sarà inoltre presente un banchetto con materiale informativo e la possibilità di fare una donazione per l'associazione. Il contributo raccolto è interamente veicolato per l’istituzione di una borsa di studio all'ospedale di Negrar, in Veneto, volta all’assunzione e alla formazione di una nuova figura medica specializzata in ginecologia, con un contratto che prevede una solida preparazione alla diagnosi e al trattamento dell’endometriosi e l’inserimento in un progetto di ricerca sulla patologia.



A.L.I.C.E. Odv nasce con l’intento di supportare l’Endomarch Team Italy in tutte le attività necessarie per l’organizzazione della Marcia Mondiale per l’endometriosi e di promuovere informazione e consapevolezza rispetto alla patologia. Endomarch Team Italy, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi nasce a maggio 2021 al fine di creare una maggiore informazione e consapevolezza sull’endometriosi, offrire un aiuto concreto alle donne affette dalla patologia, con un pensiero rivolto alle donne di domani a favore di adeguati percorsi di prevenzione e, ancora, mettere a disposizione strumenti di supporto medici/pazienti. Quello di A.L.I.C.E. Odv è un vero e proprio viaggio sulla strada della consapevolezza con l’obiettivo di creare maggiore conoscenza rispetto l’endometriosi e garantire più tutele e diritti alle donne affette. Informazione, condivisione e spirito di comunità: queste le 3 direzioni in cui l’associazione lavora.