S.A. 28 marzo 2022 Genitori e social: nuovo incontro a Villanova Secondo incontro del Progetto: Genitori, Figli, Società organizzato dall’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone. Si rifletterà tra le principali differenze fra i genitori e educatori “tardivi digitali” ed i ragazzi nati dopo il 2000 veri e propri “nativi digitali”



VILLANOVA MONTELEONE - Appuntamento a Villanova Monteleone per il secondo incontro del Progetto: Genitori, Figli, Società organizzato dall’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone con il diretto coinvolgimento e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “E. D’Arborea”, la Parrocchia e il Comune. Anche questo incontro è stato inserito all’interno del Festival “La Cultura oltre i confini”, è tenuto dalla Dott.ssa Patrizia Virgilio, autrice del libro “L' armatura dell'educatore. Manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione”, è counselor e formatore per adulti e insegnante nelle scuole dell'infanzia.



In questo secondo incontro che si terrà il 31 marzo l’argomento sarà: “Essere genitori al tempo dei social: serve una nuova cassetta degli attrezzi”. Si rifletterà tra le principali differenze fra i genitori e educatori “tardivi digitali” ed i ragazzi nati dopo il 2000 veri e propri “nativi digitali” per porsi queste domande: cosa serve sapere per essere al passo con i ragazzi, quali sono i limiti da porre e con quale stile, quali le opportunità per non demonizzare il mondo tecnologico, per governalo e non esserne governati.



L’appuntamento è nel salone dell’Associazione Misericordia Piazza Delogu-Ibba n. 7 a Villanova Monteleone alle ore 18.00. Questa iniziativa, accolta favorevolmente e con interesse dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Laura Neri, dal Parroco Don Francesco Tavera e da tutta l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell’Associazione Misericordia, è rivolta ai genitori, a tutto il mondo della scuola, agli educatori in generale, ai giovani e a tutti coloro che vogliono rapportarsi e confrontarsi con le problematiche che affronta il progetto e anche come aiuto a riprendere gli impegni dopo aver affrontato, non senza difficoltà, questi ultimi anni di pandemia.