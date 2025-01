S.A. 28 marzo 2022 Defibrillatore e disostruzione: corso al Fermi Divulgazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età adulta e pediatrica: iscrizioni aperte per il corso che si terrà sabato 2 aprile al liceo algherese



ALGHERO - L’Associazione “Oltre il Cuore ODV”, Centro di Formazione accreditato presso la Regione Sardegna per l’insegnamento e la divulgazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età adulta e pediatrica, quest’anno estende la sua attività ai corsi di formazione gratuiti riservati alle società sportive algheresi.



All’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Alghero e la collaborazione dell’Ufficio Politiche Familiari del Comune, interverrà l’assessore allo Sport Maria Grazia Salaris e la responsabile dell’U.P.F. Filomena Cappiello. Durante l’incontro con i presidenti delle Associazioni Sportive, in programma il 2 aprile 2022 alle ore 10:00 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero, in via XX Settembre 229, i direttori e istruttori presenteranno il progetto e raccoglieranno le adesioni.



Ciascuna società potrà presentare un massimo di due persone che prenderanno parte a un corso BLSD gratuito che si terrà ad Alghero, in data da concordare, al termine del quale sarà rilasciato un regolare attestato valido sull’intero territorio nazionale. Gli interessati possono dare conferma dell’adesione all’incontro ai numeri 333-4628654 e 334-8406023, oppure via mail all’indirizzo: oltre ilcuorealghero@gmail.com.