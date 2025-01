Cor 28 marzo 2022 Rugby: Biella passa ad Alghero Termina 21-23 la XIV giornata di campionato. Amatori Rugby Alghero ha affrontato con grinta e determinazione la seconda in classifica Biella Rugby. Una partita mozzafiato ricca di azioni interessante da entrambe le parti



ALGHERO - Le due squadre si erano già affrontate lo scorso novembre con un punteggio finale di 36-8. I giallorossi, reduci dalla sconfitta domenica scorsa con la capolista a Torino avevano voglia di rivalsa e l'hanno dimostrato. Lavorando intensamente durante la settimana, hanno provato ad improntare un gioco competitivo, che è riuscito a mettere il Biella Rugby in più di un occasione in difficoltà. Alcuni errori hanno permesso agli ospiti di avere la meglio, complice un forte vento che non ha reso sempre possibile calciare tra i pali portando a casa il risultato. Molti gli spettatori sugli spalti che hanno scaldato gli atleti giallorossi con calore e affetto. Un punto in classifica, sempre in sesta posizione ma pronti a ripartire: prossimo appuntamento in casa domenica 10 Aprile con Rugby Parabiago, campo sportivo di Maria Pia ore 14.30.