S.A. 4 aprile 2022 «Sanità, solo strumentalizzazioni ad Alghero» La replica dei consiglieri comunali del gruppo Lega/Psd´Az Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova che ritornano sui temi legati alla sanità locale e in risposta alla nota della Minoranza cittadina sui servizi territoriali







«Infatti, proprio per la totale assenza di programmazione del passato, i servizi territoriali sono stati collocati nei locali 'di risulta' delle strutture ospedaliere" - continuano Pirisi, Polo e Trova - contravvenendo alle norme di organizzazione sanitaria e mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti ricoverati e dell'utenza esterna». Secondo i leghisti algheresi «è grazie ad una programmazione e alla individuazione di risorse certe che finalmente i servizi territoriali avranno la giusta collocazione in locali dedicati e adeguati fuori dall'ospedale». E aggiungono: «con DGR n. 46/21 del 25 novembre 2021, la Giunta guidata dal Presidente Solinas ha finanziato con 4,7 mln la realizzazione di una nuova sede poliambulatoriale, il cui progetto arriverà all'attenzione del Comune per l'approvazione». «Ulteriori 3,5 milioni sono stati stanziati per la ristrutturazione integrale degli immobili di via degli Orti, vecchi e inadeguati, di cui fino ad ora nessuno, compreso chi oggi si lamenta, si era fatto carico". Parimenti gli ospedali Civile e Marino, nell'attesa della realizzazione del nuovo ospedale, sono oggetto di un integrale adeguamento strutturale e tecnologico, con opere già finanziate negli ultimi 3 anni, e in esecuzione, per oltre 25 milioni. Risorse e attività mai viste nel passato» spiegano i consiglieri di centro-destra.



«Risulta pertanto corretta e doverosa la ricerca di locali da parte dell'Ares per dare la giusta collocazione ai servizi territoriali, oggi sottodimensionati per spazi, o collocati impropriamente all'interno delle strutture ospedaliere - proseguono i tre consiglieri comunali -. Ci riferiamo al servizio di Salute mentale, che necessita di spazi ampi e adeguati, alla Medicina dello sport, alla Dermatologia e a tutti gli altri servizi, ai quali, come è avvenuto per la Diabetologia, è stata temporaneamente attribuita una collocazione più funzionale e consona». «Di tale attività programmatoria il centrosinistra negli anni passati non si è mai occupato e preoccupato. Oggi, grazie all'Assessore Mario Nieddu ed al sostegno dell'on. Michele Pais, è diventata realtà - concludono Pirisi, Polo e Trova -. Siamo anche noi favorevoli ad una riunione della Commissione sanità, in cui analizzare tutti questi fatti, senza facili entusiasmi ma anche senza inutili strumentalizzazioni». ALGHERO - «Come al solito, l'opposizione, in maniera strumentale, attribuisce un valore negativo ad un'azione costruttiva e quanto mai opportuna qual'è quella di assegnare ai Servizi sanitari territoriali sedi proprie e dedicate, cosi come prevede la legge e come per anni non è stato». Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Lega/Psd'Az Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova che ritornano sui temi legati alla sanità locale e replicano alle posizioni della Minoranza cittadina che aveva preso di mira in una nota l'utilizzo degli spazi riservati ad alcuni servizi sanitari.«Infatti, proprio per la totale assenza di programmazione del passato, i servizi territoriali sono stati collocati nei locali 'di risulta' delle strutture ospedaliere" - continuano Pirisi, Polo e Trova - contravvenendo alle norme di organizzazione sanitaria e mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti ricoverati e dell'utenza esterna». Secondo i leghisti algheresi «è grazie ad una programmazione e alla individuazione di risorse certe che finalmente i servizi territoriali avranno la giusta collocazione in locali dedicati e adeguati fuori dall'ospedale». E aggiungono: «con DGR n. 46/21 del 25 novembre 2021, la Giunta guidata dal Presidente Solinas ha finanziato con 4,7 mln la realizzazione di una nuova sede poliambulatoriale, il cui progetto arriverà all'attenzione del Comune per l'approvazione». «Ulteriori 3,5 milioni sono stati stanziati per la ristrutturazione integrale degli immobili di via degli Orti, vecchi e inadeguati, di cui fino ad ora nessuno, compreso chi oggi si lamenta, si era fatto carico". Parimenti gli ospedali Civile e Marino, nell'attesa della realizzazione del nuovo ospedale, sono oggetto di un integrale adeguamento strutturale e tecnologico, con opere già finanziate negli ultimi 3 anni, e in esecuzione, per oltre 25 milioni. Risorse e attività mai viste nel passato» spiegano i consiglieri di centro-destra.«Risulta pertanto corretta e doverosa la ricerca di locali da parte dell'Ares per dare la giusta collocazione ai servizi territoriali, oggi sottodimensionati per spazi, o collocati impropriamente all'interno delle strutture ospedaliere - proseguono i tre consiglieri comunali -. Ci riferiamo al servizio di Salute mentale, che necessita di spazi ampi e adeguati, alla Medicina dello sport, alla Dermatologia e a tutti gli altri servizi, ai quali, come è avvenuto per la Diabetologia, è stata temporaneamente attribuita una collocazione più funzionale e consona». «Di tale attività programmatoria il centrosinistra negli anni passati non si è mai occupato e preoccupato. Oggi, grazie all'Assessore Mario Nieddu ed al sostegno dell'on. Michele Pais, è diventata realtà - concludono Pirisi, Polo e Trova -. Siamo anche noi favorevoli ad una riunione della Commissione sanità, in cui analizzare tutti questi fatti, senza facili entusiasmi ma anche senza inutili strumentalizzazioni».