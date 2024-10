Cor 5 aprile 2022 Chiara Pancaldi a Sassari, Alghero e Cagliari Dal 7 al 9 aprile, tour nei jazz club dell´Isola per Chiara Pancaldi, tra le più grandi vocalist della scena internazionale. Appuntamento al Poco Loco di Alghero venerdì 8 aprile 2022



ALGHERO - Chiara Pancaldi, una delle più grandi vocalist della scena internazionale, insignita nel 2015 del premio Best Vocal Jazz Album, è la protagonista del nuovo ciclo di concerti firmati The Jazz Network e organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti. Accompagnata dal quartetto composto da Francesca Tandoi al piano, Darryl Hall al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria, Chiara Pancaldi si esibirà giovedì 7 aprile a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30); venerdì 8 aprile al Poco Loco di Alghero (ore 22.30) e sabato 9 aprile sul palcoscenico M/2 del Teatro Massimo di Cagliari (ore 22.30).



Il suo percorso artistico mostra una predilezione per il repertorio jazzistico forte, quello degli standard, su cui lavora con un’intonazione fluida e una tecnica scat. Ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del panorama jazz europeo e americano, tra cui Cyrus Chestnut, John Webber, Joe Farnsworth, Darryl Hall, Kirk Lightsey, Don Menza, Vincent Bourgeyx, Jeremy Pelt. Con il suo quarto e nuovo album Precious (Challenge Records, 2020) trova un nuovo sound, influenzato dal jazz contemporaneo e da melodie brasiliane, con brani originali, pop e folk riarrangiati, esplorati con freschezza e una forte propensione all'interazione e all'improvvisazione.



Avviata allo studio del pianoforte sin da piccola, Chiara affronta il canto inizialmente da autodidatta, per intraprendere poi un percorso formativo sotto la guida, tra gli altri, di Roberta Gambarini e Barry Harris in ambito seminariale. Ma è stata soprattutto Michelle Hendricks a indirizzarne il percorso musicale, spingendola a dedicarsi al jazz a tempo pieno. Dopo l’esordio discografico The Song Is You (2012) con una band made in Italy, il suo secondo disco, I Walk a Little Faster, pubblicato nel 2015, la vede in compagnia di un notevole cast statunitense: Cyrus Chestnut, John Webber e Joe Farnsworth, con in più Jeremy Pelt nel ruolo di produttore. Del 2017 invece l’album What Is There to Say, una minuziosa rilettura, densa di grazia interpretativa e finezza esecutiva, di alcuni fascinosi standard jazz.