JazzAlguer, quinta edizione lunga 7 mesi

Cor 7 aprile 2022



ALGHERO - Dal 30 aprile al 25 novembre ad Alghero la quinta edizione della rassegna JazzAlguer. Tra i nomi di spicco nel cartellone, Paolo Fresu con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum, la violinista Anais Drago, i Neri Per Caso, Simona Bencini, la cantante americana Denia Ridley e le inglesi Jill Saward e Sarah Jane Morris con Nick The Nightfly. «Jazz Alguer, come sempre, crede fermamente nella promozione della cultura e delle arti come mezzo straordinario per abbattere le barriere culturali» sottolinea il direttore artistico Massimo Russino, «per riaffermare la libertà di espressione, per promuovere e incentivare il dialogo e annullare le tensioni tra individui, gruppi e comunità diverse, per incoraggiare l'emancipazione delle giovani generazioni provenienti da background disagiati».



Le immagini della conferenza stampa svoltasi ad Alghero. All'incontro con i giornalisti e il pubblico sono intervenuti il sindaco di Alghero Mario Conoci, l'assessore comunale alla Cultura e al Turismo Alessandro Cocco, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e il direttore artistico Massimo Russino.