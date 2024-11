S.A. 16 aprile 2022 Billie Jean, Italia batte Francia

Da Alghero azzurre verso Finals Alle ragazze guidate da Tathiana Garbin sono bastati i primi tre singolari per staccare il pass per le Finals di novembre a 12 squadre in sede unica ancora da definire



ALGHERO - L’Italia ha battuto 3-1 la Francia nella sfida valida per i preliminari dell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, andata in scena ieri e oggi sul cemento del Centrale del Tennis Club Alghero. Alle ragazze guidate da Tathiana Garbin sono bastati i primi tre singolari per staccare il pass per le Finals di novembre a 12 squadre in sede unica ancora da definire. A conquistare il terzo e decisivo punto è

stata Camila Giorgi, n.30 WTA, che ha battuto per 62 60, in un’ora e dodici minuti, Harmony Tan, n.107 WTA, schierata dal capitano francese Julien Benneteau al posto di Alizé Cornet, n.34 WTA): ancora un’ottima prestazione per l’azzurra che, dopo un inizio in sordina, si è aggiudicata dodici giochi consecutivi e ha completato così un weekend pressoché perfetto.



Nel doppio che ha chiuso la sfida la coppia francese, formata da Kristina Mladenovic e Océane Dodin ha superato quella italiana (Lucia Bronzetti-Martina Trevisan) col punteggio di 76 (4) 61. Anche oggi cornice di pubblico straordinaria al Tennis Club Alghero, con le tribune riempite quasi completamente per un totale di più di quattromila presenze nelle due giornate di gara. «E’ stata una vittoria straordinaria, almeno in queste proporzioni. È un risultato frutto di due ottime prestazioni di Camila Giorgi, che ha confermato di essere di una giocatrice di livello superiore alle sue avversarie di questo tie, e di una partita di grande coraggio e passione da parte di Jasmine Paolini, capace di superare un’avversaria sulla carta più esperta e più forte. La Francia, nella storia recente del tennis italiano, spesso non solo non la battevamo ma non riuscivamo ad averla come avversaria perché giocava in serie superiori a quelle nostre, sia a livello maschile che femminile: qui ad Alghero l’abbiamo battuta nettamente, confermando fra l’altro quell’imbattibilità delle squadre nazionali in terra di Sardegna: 13 partite, 13 vittorie e questa la ricorderemo sicuramente con grandissimo piacere» il commento di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis.



«Cosa rappresenta questo risultato? Le Finals sono il coronamento di un sogno, il premio per un lavoro quotidiano, portato avanti con tanta passione. Non siamo felici, di più! Siamo al settimo cielo: questo

gruppo se lo è meritato. La Francia è un’avversaria di grandissimo livello, che solo due anni fa ha vinto questa manifestazione. Averla superata in maniera così netta è un risultato fantastico. Ieri Paolini ha

giocato una partita straordinaria, Giorgi l’avete vista sia ieri che oggi. Il merito è tutto loro. Ho la fortuna di essere la capitana di questa squadra: le ragazze hanno fatto vedere come si misura il coraggio. Il cambio della giocatrice francese lo abbiamo saputo solo questa mattina alle 11, ma non mi sono meravigliata perché anche Jasmine stamattina era stanchissima dopo il match di ieri contro Cornet» le parole di Tathiana Garbin capitana Italia.



Risultati

venerdì 15 aprile

Jasmine Paolini (ITA) b. Alizé Cornet (FRA) 26 61 76 (2)

Camila Giorgi (ITA) b. Océane Dodin (FRA) 61 62

sabato 16 aprile

Camila Giorgi (ITA) b. Harmony Tan (FRA) 62 60

Océane Dodin/Kristina Mladenovic (FRA) b. Lucia Bronzetti/Martina Trevisan (ITA) 76 (4) 61.



Nella foto: l'esultnza delle giocatrici dopo la vittoria