Cor 11 maggio 2022 Voucher infanzia ad Alghero: domande Per i nuclei familiari ammessi al beneficio, nei limiti delle disponibilità accertate, è previsto un voucher mensile di € 200,00 in riferimento al bisogno diversificato per tipologia e durata del servizio così come rappresentato dai richiedenti



ALGHERO - Possono far richiesta i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto che presentino la necessità e la motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e supporto alla genitorialità o/e che intendono fruire di servizi socio-educativi, offerti da strutture regolarmente autorizzate al funzionamento e accreditate, nel rispetto della vigente normativa regionale. I servizi ammisibili sono: un supporto appropriato per aiutarli nella crescita dei figli; forme di accompagnamento e supporto alla genitorialità; i servizi socio-educativi (Spazio bambini , Baby parking, Centro ludico prima infanzia, Servizio Nido estivo, genitore accogliente o educatore domiciliare).



Per i nuclei familiari ammessi al beneficio, nei limiti delle disponibilità accertate, è previsto un voucher mensile di € 200,00 in riferimento al bisogno diversificato per tipologia e durata del servizio così come rappresentato dai richiedenti. L’acquisto o il rimborso dei servizi può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni (due anni e 365 giorni).



L’istanza dovrà essere inoltrata per mail/pec, esclusivamente, a: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it (non verranno prese in considerazione le domande inviate ad altro indirizzo), utilizzando unicamente, pena l’esclusione, la modulistica, sotto forma di autocertificazione, con oggetto: Domanda voucher 0-3 anni - nome genitore, messa a disposizione dall’Ufficio Pubblica Istruzione. La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30 maggio 2022 – ore 13.00. È possibile chiedere informazioni contattando per mail la Sig,ra Bianca Piras b.piras@comune.alghero.ss.it- il dott. Giuseppe Calaresu g.calaresu@comune.alghero.ss.it

o per telefono al 079 9978890 – 865 dal lunedì al venerdì ore 10–12.