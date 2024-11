Cor 30 aprile 2022 1° Maggio, ottavo compleanno per ResPublica Ottavo compleanno in piazza per rete aperta di associazioni e collettivi di promozione sociale, culturale e di servizi, senza scopo di lucro, che dal 1 maggio 2014 opera all’interno dello spazio fisico dell’ex caserma di Piazza Pino Piras, ma non solo



ALGHERO - Domenica primo maggio ResPublica festeggia in piazza il suo ottavo compleanno, sarà un momento di socialità, festa e riflessione. Res Publica è una rete aperta di associazioni e collettivi di promozione sociale, culturale e di servizi, senza scopo di lucro, che dal 1 maggio 2014 opera all’interno dello spazio fisico dell’ex caserma di Piazza Pino Piras, ma non solo.



La rete è composta, attualmente, da diverse associazioni e collettivi e molte e molti singoli partecipanti. Nessuna di queste associazioni o collettivi è proprietaria dello spazio o ne rivendica un uso esclusivo, l’intento è, anzi, quello di liberare uno spazio dal rischio di essere abbandonato all’incuria e all’inclemenza del tempo e di costruire un centro nevralgico per la promozione sociale, l’emancipazione culturale e la crescita collettiva.



«Rivendichiamo l’uso collettivo della città, che è di tutte e tutti. Uno spazio pubblico è potenzialmente accessibile e gestibile dalla comunità, che deve essere in grado di fruire degli strumenti di comprensione e di lettura dell'intorno. La nostra memoria, l'identità e il modo di comprendere i luoghi che ci circondano si articolano mediante meccanismi narrativi, perdere di vista questa idea e adottare storie esterne, eterodirette, molte volte imposte, come unica nozione di realtà, ci fa perdere la linea e le identità si dissolvono e si alienano».



«Questo è successo alle nostre città, e a noi, come abitanti. La buona notizia è che la costruzione della città non ha avuto e mai avrà una sceneggiatura chiusa, una città è un insieme in trasformazione di storie individuali che formano una grande storia collettiva, storie che si possono sempre ricostruire e ripensare che sempre si possono cambiare, storie come quelle che oggi abitano ResPublica».



Il programma prevede: H 15 Poni a beat (giradischi libero) "porta i tuoi dischi preferiti e suonali" ; Graffiti live painting and breakdance; H 17 Royal Circus Trio; H 17:45 Riccardo e Ema; H 18:30 Assemblea: Diritto alla città; H 19:30 Incursioni poetiche; H 20 Cena sociale: H 20 Angelo Maresca; H 21 Poni a beat (Mcs è djs); Djwall Frankie Krueger; Dd n dj Mike Max; Tiaz + coro + Madj; Ubik e Skarno Remeb; Bigghem & gas; Funkipioeerz; Scratch troopers; FunkPioneerz; Duocella. Banchetti informativi con: ANPI, ASCE, il Colombre, Comitato Punta Giglio Libera, Mediterranea, Associazione Luca Coscioni & more.