S.A. 4 maggio 2022 Ivo Pogorelich in concerto al Verdi Venerdì ì6 maggio proporrà al pubblico del Verdi musiche di Chopin e Beethoven. Ad accompagnare Pogorelich anche in questa occasione sarà l’Orchestra Vivaldi di Venezia con Konzertmeister Guglielmo Di Stasi



SASSARI - Grande successo per il concerto di Sergei Nakariakov: il “Paganini della tromba” ha salutato un teatro Verdi gremito con tre bis conquistando il pubblico con un’esibizione densa di virtuosismo originalità. Nella stagione de “I Grandi interpreti” organizzata da Teatro e/o musica arriva venerdì 6 maggio alle 20,30 un altro ospite d’eccezione il pianista russo Ivo Pogorelich.



Noto per il suo stile eccentrico il musicista, attesissimo dagli appassionati di musica classica, ha un grande seguito di estimatori in tutto il mondo e nella sua lunga carriera iniziata giovanissimo ha ricevuto per le sue sperimentazioni stilistiche sia lodi che aspre critiche da parte della critica internazionale. Proporrà al pubblico del Verdi musiche di Chopin e Beethoven.



Ad accompagnare Pogorelich anche in questa occasione sarà l’Orchestra Vivaldi di Venezia con Konzertmeister Guglielmo Di Stasio. La formazione è composta da rinomati solisti e vincitori di numerosi premi internazionali che si sono riuniti per dare vita ad un gruppo d’archi di altissimo livello con l’obiettivo di far rivivere la tradizione della scuola d’archi veneta.



