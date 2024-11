Cor 4 maggio 2022 Samara Joy a Sassari, Alghero e Cagliari Il suo tocco sugli standard jazz del Great American Songbook è inconfondibile: Samara scava a fondo per scoprire le sue radici jazz, senza perdere di vista l’innata semplicità della sua voce



ALGHERO - Nuovo appuntamento da domani, giovedì 5 maggio, a sabato 7, a Sassari, Alghero e Cagliari, con i concerti del “The Jazz Club Network”, la rassegna organizzata da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti.



Protagonista il quartetto di Samara Joy, una delle giovani cantanti più promettenti d’America. Samara Joy sarà giovedì 5 maggio a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30), venerdì 6 maggio al Poco Loco di Alghero (ore 22.30) e sabato 7 maggio al Teatro Massimo (M2) di Cagliari (ore 22.30).



Balzata alla ribalta del jazz per aver vinto nel 2019 il “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition”, Samara Joy è cresciuta nel Bronx e ha maturato interesse per il jazz nell’età del college. La sua è una famiglia di cantanti gospel newyorchesi: a soli 23 anni, dopo essersi esibita in vari concerti con la sua voce morbida come il velluto, è stata chiamata sui palcoscenici dei più rinomati jazz club di New York, tra cui Dizzy & Club Coca Cola, The Blue Note e Mezzrow nel Greenwich Village.