Alla Sironi nasce il progetto Luce

SASSARI - L’idea è semplice: diffondere la conoscenza tra gli studenti rispetto alle potenzialità progettuali offerte dall’ ArtLab dell’Accademia di belle arti “Mario Sironi”. Nasce così il progetto dal titolo “LUCE”. Un percorso nel quale gli studenti dovranno pensare, progettare e infine realizzare utilizzando in tutto o in parte le dotazioni tecnologiche dell'Art Lab della “Sironi”, oggetti che abbiano nella luce artificiale o naturale la propria essenza estetica.



Un progetto che si rivolge a tutti gli studenti dell’Accademia partito all'inizio dell'anno accademico in un percorso laboratoriale applicato alle macchine che si snoda negli spazi dell'Art Lab del Mas.Edu., a settimane alterne tutti i venerdì. Le idee progettuali elaborate dagli studenti prendono il via dalla concezione manuale sino alla definizione fisica degli oggetti attraverso singole revisioni individuali, per poi passare alla vera e propria elaborazione digitale in vista della realizzazione finale attraverso le strumentazioni offerte dall’ArLab: stampanti 3D di vari formati, taglio laser, termo formatrice.



Il corso, organizzato dai docenti dell’Accademia, Milco Carboni e Pierpaolo Luvoni, sarà arricchito dagli interventi , in programma venerdì 6 maggio alle ore 11 negli spazi del Mas.Edu., in via Pascoli a Sassari, dei designers Enrico De Lotto e George Kolliopoulos, fondatori di Mandalaki Design Studio Milano, studio di progettazione emergente a livello internazionale impegnato in una ricerca contemporanea sulla natura dell’illuminazione. Alla conclusione del progetto, i risultati ottenuti, ovvero, elaborati grafici manuali, fotografie di modelli di studio, elaborati grafici digitali e i prototipi, saranno i contenuti di una prossima mostra e di una relativa pubblicazione.