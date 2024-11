S.A. 11 maggio 2022 Il Mos Arcigay festeggia 30 anni Unica associazione del nord Sardegna è diventata da subito riferimento per l´intera comunità LGBT+, con servizi di supporto e primo intervento per le problematiche da orientamento sessuale e identità di genere. Sabato 14 maggio i festeggiamenti a Sassari



SASSARI - Era il gennaio del 1992 quando, dopo alcune assemblee partecipatissime, nasceva il circolo Arcigay Sassari nella storica sede dell'ARCI di via Zanfarino. Da allora sono passati tre decenni e il circolo di Sassari, diventato associazione indipendente nel 1997 con il nome di Movimento Omosessuale Sardo, ha partecipato, a pieno titolo, alla crescita sociale, politica ed artistico-culturale della nostra città e della Sardegna. Sempre in prima linea nelle battaglie pacifiste, antirazziste e per i diritti umani e civili di tutte e tutti, il MOS ha partecipato attivamente a comitati, reti e movimenti sardi, italiani e internazionali: dal movimento studentesco a Cuntra su G8, la rete che portò più di 200 persone a manifestare a Genova contro il G8 del 2001, dal Comitato Lotta all'Aids al movimento contro le basi militari, da No Vat, meno Vaticano più autodeterminazione, a Queer for Peace, Gay Lesbiche Trans contro la guerra, rete internazionale LGBT di mediazione dal basso per la pace in medio oriente e di supporto al nascente movimento gay e lesbico palestinese.



Unica associazione del nord Sardegna è diventata da subito riferimento per l'intera comunità LGBT+, con servizi di supporto e primo intervento per le problematiche da orientamento sessuale e identità di genere e per tutte le soggettività oppresse da una cultura patriarcale, eteronormativa, sessista e omotransfobica. Nel 1996, con l'apertura del circolo Arci Borderline, il MOS diventa un riferimento importante per le associazioni culturali e la produzione artistica del territorio, con una sala mostre che ospita performance e mostre “trasgressive” e sperimentali di artist* affermat* ed emergenti, ma anche spazio di elaborazione per diverse compagnie teatrali d'avanguardia. Sabato 14 Maggio, dalle ore 19:00, verranno rivissuti tre decenni di impegno sul territorio insieme a nuovi e “vecchi” attivisti, a compagni di tante lotte e rappresentanti delle Istituzioni cittadine e regionali.



Ci sarà Barbara Tetti, ex presidente MOS insieme ad altri attivisti storiche del movimento, esponenti di associazioni come ARC Cagliari, AgeDO, FLC-CGIL e CDL Sassari, Emergency, noiDonne 2005, Arci, Sardegna Palestina, Acos, ANPI ecc. e associazioni del passato, come lo SCI, Pukwana e progetto Handicap, guidato dal caro amico Massimo Nappi, che hanno condiviso la sede e tante battaglie politiche in quello che fu il CIS, Centro di Iniziativa Sociale, attivo dal 2003 al 2008. Rappresentanti politici e istituzionali, da ex sindaci come Anna Sanna, Gianfranco Ganau e Nicola Sanna all'ex governatore Renato Soru, a Silvio Lai, Gavino Sale, Angelo Marras, Dolores Lai, Giovanni Cocco e Leonardo Boscani, a giornalist* come Daniela Scano, Costantino Cossu e Adriano Porqueddu. In collegamento anche Franco Grillini, storico leader dell'Arcigay di cui rimane ancora oggi presidente onorario. Dalle 22:00 la festa continua con la musica del dj Davide Merlini e gli spettacoli in Drag di La Trave Nell'Okkio e Rebecca.