S.A. 18 maggio 2022 Ad Usini riaprono le terrazze della biblioteca Sono riaperte le terrazze della biblioteca di piazza Tola, che diventano così vere sale della biblioteca all´aperto, dove poter leggere e socializzare. Gli orari



USINI - Con la bella stagione riaprono le terrazze della biblioteca di Palazzo d’Usini. Uno spazio all’aria aperta dove è possibile chiacchierare, sorseggiare un caffè o una bibita fresca in compagnia, leggere un libro in relax da soli o con i propri bambini, sfogliare una rivista, studiare, lavorare o utilizzare il proprio portatile usufruendo della rete wi-fi del Comune.



Ci si può collegare o registrare alla piattaforma Media Library On Line, il servizio di biblioteca digitale che il Comune di Sassari mette a disposizione gratuitamente per gli iscritti alla biblioteca. Su Media Library è possibile leggere riviste e quotidiani italiani e stranieri, scaricare ebook, ascoltare musica, audiolibri o guardare film sui propri dispositivi, tutto a portata di click. In biblioteca l’accesso è libero e gratuito per tutti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 16 alle 18:15.