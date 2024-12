S.A. 20 maggio 2022 Folk e blues live al Poco Loco di Alghero Nello storico club di via Gramsci oggi, venerdì 20 maggio, si esibiranno gli "Amics de la Muraglia". Domani in programma il concerto dell´Harsh Trio



ALGHERO - Continua senza sosta la programmazione del Poco Loco, storico locale del centro di Alghero che propone da 20 anni concerti di qualità, serate di cabaret e rappresentazioni teatrali, entrando di fatto tra i più importanti live club europei e abbinando alle serate la cucina con la oramai famosa pizza al metro e la griglieria. Oggi, venerdì 20 maggio, si esibiranno gli "Amics de la Muraglia" con Franco Mulas, Pietro Ledda

Piero Sotgiu “La magnesia”, Berto Calaresu “Prubunaru”, Raffaele Cadinu. E' un gruppo folk algherese che propone brani di cantautori quali Pino Piras, Pasqual Gallo, Antoni Cao, Antonello Colledanchise e classici brani messicani e dell'america latina.



Seguirà sabato 21 maggio l'Harsh Trio con Gianluca Gadau alla chitarra e voce, Massimo Canu al basso, Mauro Cau alla batteria. Il trio propone un repertorio in inglese, che spazia prevalentemente dal rock al blues Anni Sessanta e Settanta, di matrice americana e anglosassone (Creedence, Jimi Hendrix, Cream, Beatles, Clapton, J.J.Cale, Robben Ford e Neil Young). Il concerto inizierà intorno alle 21 e l'ingresso è gratuito.



Nella foto: l'Harsh Trio