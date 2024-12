S.A. 29 giugno 2022 Mika in concerto al Forte Arena il 30 luglio Il grande concerto alla Forte Arena del 30 Luglio vedrà Mika ripercorrere, con la sua band di quattro elementi, i brani e le hit che lo hanno portato a diventare l’icona della musica contemporanea



CAGLIARI - Direttamente dall’Eurovision Song Contest, dove è stato co-presentatore con Laura Pausini e Alessandro Cattelan, Mika arriva con un’unica data alla Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula il 30 Luglio 2022. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni tra i più autorevoli cantanti e artisti del nostro tempo, da Ariana Grande, Madonna, Pharrell Williams, Kylie Minogue al premio nobel Dario Fo, al compositore Simon Leclerc, per citarne alcuni.



