S.A. 4 giugno 2022 Doppio appuntamento con il Tc Alghero Alle 10, è in programma il match tra Tc Alghero MP Finance e il Tc Porto Torres, valido per la quinta giornata del girone 8 del campionato nazionale di Serie B2. Alla stessa ora, il Tc Alghero si gioca la promozione nella Serie C regionale



ALGHERO - Domenica 5 giugno, il Tc Alghero ospiterà un doppio appuntamento con il tennis maschile a squadre. Alle 10, è in programma il match tra Tc Alghero MP Finance e il Tc Porto Torres, valido per la quinta giornata del girone 8 del campionato nazionale di Serie B2. I ragazzi di capitan Gino Asara cercano la quarta vittoria in altrettanti match disputati (dopo il tris calato giovedì a Roma), contro i “cugini” turritani, ancora imbattuti con 3 pareggi e una vittoria (conquistata proprio nel turno infrasettimanale). Alla stessa ora, il Tc Alghero si gioca la promozione nella Serie C regionale nello spareggio-promozione contro il Ct Decimomannu.



Nella foto: Cristiano Monte