«Obbiettivi raggiunti, ottimo lavoro di squadra»

ALGHERO - «Con quattro vittorie in quattro partite abbiamo abbondantemente raggiunto con due giornate d'anticipo il nostro obbiettivo stagionale, che era far rimanere il Tc Alghero nei campionati nazionali». Con soddisfazione, il presidente del sodalizio algherese Fabio Fois commenta l'andamento della sua squadra nel girone 8 della B2 di tennis maschile a squadre.



«Siamo riusciti a costruire una squadra equilibrata, anche grazie agli sponsor, e un gruppo compatto, di bravi ragazzi prima che di giocatori - prosegue Fois - Sono nate amicizie, tutti si aiutano e vedo i più esperti che si fermano spesso a dare consigli e incitamenti ai nostri ragazzi più giovani. Così si cresce, tutti insieme, senza gelosie, per il bene prima di tutto della squadra. Un'armonia che si respira anche fuori dal campo, anche grazie alla partecipazione dei soci, e che fa crescere e lavorare tutti insieme».



Un lavoro che non si ferma al vertice, ma a tutte le attività del Tc Alghero, che ha visto la squadra maschile promossa nella Prima Serie del Campionato Invernale e, domenica scorsa, quella partecipante alla Serie D1 vincere lo spareggio per salire in C. «Sono risultati che ci riempiono d'orgoglio, che fanno lavorare tutti bene e che ci fanno capire che abbiamo intrapreso la strada giusta. Ottimi risultati stanno arrivando anche dal Settore giovanile, sia a squadre, sia individuali. Insomma, siamo felici di come stanno andando le cose e ora, vediamo cosa succederà in queste ultime due giornate di B», sorride sornione il presidente Fois.