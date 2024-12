Mimmo Pirisi 12 giugno 2022 L'opinione di Mimmo Pirisi Non è lo spirito per cui è nato il Parco



Dopo l’ultima conferenza stampa organizzata dalla Presidenza del Parco, ma oramai chiaro a tutti, gestita in tutti i suoi aspetti dal Direttore Mariano Mariani, sui nuovi ed improbabili percorsi che chiamano naturalistici, che di natura hanno ben poco. Percorsi che hanno avuto anche il ben servito dall’Agenzia Forestas, la quale, tramite una nota del suo Direttore Generale, prende, senza se e senza ma, le distanze da questa iniziativa. Ci sorprende come il Comune di Alghero prima di dare il suo benestare, non abbia fatto le dovute verifiche, e ora si trovi (e si troverà anche in seguito), dentro un contenzioso che sicuramente nascerà tra la Regione Sardegna e il Parco di Porto Conte.



L’ennesimo conflitto dopo Punta Giglio che è arrivato fino a Roma, e arriverà a questo punto fino a Bruxelles una nuova grana, per una pratica discutibile. Discutibile come è, a questo punto, la gestione completa del Parco, che segue filosofie e strategie ben chiare, diverse dal passato, dove la gestione ambientale, naturale e la salvaguardia del territorio, era punto di riferimento degli amministratori pro tempore, tutti, di destra, sinistra e centro.



Oggi assistiamo al prevalere della logica del profitto a tutti i costi, prima della salvaguardia ambientale, anche a costo di sacrificare il territorio. Questo non è lo spirito per cui è nato il Parco di Porto Conte, questo sistema porterà ad impoverire il nostro territorio irreversibilmente. Crediamo che le forze di opposizione in consiglio comunale, tutte, debbano unirsi e ribaltare questo metodo, e preparare una seria alternativa a questo modo di gestione del bene pubblico. Oggi risulta improcrastinabile approvare il Piano del Parco che ci può mettere al riparo da questo modo di fare poco prudente e avventuristico. Il Partito Democratico si rende disponibile per questo percorso, con tutti quei soggetti politici che hanno a cuore non solo il nostro parco, ma l’intera città.



*capogruppo Pd Alghero