Sardegna Pride: iniziative a Sassari

SASSARI - In vista della grande manifestazione del Sardegna Pride, prevista a Sassari per Sabato 2 Luglio, continuano le iniziative del percorso Diritti al Pride, che vede impegnate associazioni, artist3, artigian3 e gruppi spontanei del territorio. Un percorso di approfondimento sulle tematiche proprie del Pride: Diritti, corpi, consenso, linguaggio, genitorialità omosessuale, prostituzione schiavizzata, rifugiati ecc. ma anche di socializzazione e autofinanziamento.

Giovedì 16 e venerdì 17 giugno si terranno due importanti eventi del percorso VIRTUS - Asta di finanziamento e l’inaugurazione della mostra fotografica ARE di Alessandra Garau.



Giovedì 16 Giugno, ore 18:30. VIRTUS, asta di autofinanziamento, come si legge sulla pagina dell’evento, è stata una vera e propria chiamata alle armi. Curata da Chiara Curreli, in arte duecentogrammi, vede la partecipazione di artigianə e artistə che per l’occasione hanno realizzato pezzi unici e in linea con i principi del Pride. Durante la serata, due battitori di eccellenza cureranno i rilanci del pubblico: Daniele Coni e Laura Calvia della compagnia teatrale BobòScianel. La serata si svolgerà presso il Quod Design, in via Mercato 1, e il ricavato andrà a favore del MOS - Movimento Omosessuale Sardo, associazione capofila del coordinamento regionale per il Sardegna Pride.



Venerdì 17 giugno, ore 18:30, presso la Biblioteca Universitaria di Piazza Fiume, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ARE di Alessandra Garau. L’artista, che di recente è stata al centro dell’attenzione mediatica per le minacce di morte ricevute, presenterà per la prima volta a Sassari il suo progetto fotografico. Con le sue opere, Garau rivendica la libertà di essere sé stessə sulla propria terra e in sintonia con la storia, le tradizioni, la natura. Una libertà che supera i confini della normatività “tradizionale” (principalmente maschile), e che rielabora il proprio vissuto in sintonia con l’evoluzione sociale. Una tradizione come patrimonio collettivo e non un feticcio da preservare. Una società più aperta e inclusiva, più rispettosa e civile ma senza perdere il suo fascino estetico e interiore. “Ferma sul fatto che la bellezza esista in ogni sua forma, in punta di piedi ho sfiorato la delicatezza, respirato la libertà e pretendo siano chiusi fuori da questo lavoro volgarità, pregiudizio ed affini.” Dice Alessandra “Ho sempre portato avanti l'idea che il segreto della felicità sia la libertà e quello della libertà, il coraggio”



La mostra sarà visitabile dal 17 al 24 giugno presso la biblioteca di Piazza Fiume. Gli eventi del percorso Diritti al Pride proseguiranno ancora nelle prossime settimane: vi segnaliamo il convegno di Lunedì 20 Giugno presso la sala Angioy della Provincia di Sassari, “Le parole per dirlo. Linguaggi, stereotipi, pregiudizi” con la sociolinguista Vera Gheno che dialogherà con Maria Francesca Fantato, Romina Deriu e Francesca Arcadu e, martedì 21 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, si terrà la presentazione del libro Come onde del mare di Valentina Brinis. Presso la Biblioteca Comunale di Piazza Fiume, la serata verrà curata dall’associazione Alisso.