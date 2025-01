Cor 16 giugno 2022 Movida molesta: polemiche

Tutti contro la deregulation La suora della casa di riposo: anziani esausti. Ad Alghero fioccano le polemiche in occasione dell´incontro promosso nella sala conferenze del Quarter. L´assessora allo Sviluppo Economico, Giorgia Vaccaro, sommersa da lamentele e critiche



ALGHERO - C'è chi non riesce più a dormire a causa del volume delle casse sparato a notte fonda fuori dai locali, chi ormai sogna urla e schiamazzi fino all'alba, chi deve chiudersi dentro casa e subire le vibrazioni delle finestre. Chi - è il caso della casa per anziani sul lungomare - non riesce neppure più a far dormire gli ospiti nonostante le pillole. Insomma, fioccano le polemiche ad Alghero in occasione dell'incontro promosso al Quarter dallo sportello di Conciliazione del rumore, insieme al Comitato 45 db, con il patrocinio del Comune di Alghero.



Bersaglio principale proprio titolari di attività incuranti dei regolamenti e l'Amministrazione comunale, rappresentata dall'assessora allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro, a fare da parafulmini. «Manca il più elementare rispetto di regole e buonsenso - è la principale voce di chi si ritrova costretto a convivere faticosamente con locali notturni nelle immediate vicinanze - ma soprattutto non esiste il minimo controllo. Così chiunque ritiene di poter fare qualsiasi cosa, senza il minimo rispetto per chi negli stessi luoghi vive o lavora».



Dall'incontro è emerso uno dei principali problemi all'origine del dilagante malumore. L'assenza totale di vigilanza e controlli da parte dell'Amministrazione nelle ore notturne. Mancano infatti i Vigili sul territorio, così dalle 21 in poi la città diventa ostaggio dei più forti: «raddoppiano i tavolini e ognuno si sente in dovere di proporre qualsiasi intrattenimento per intercettare quanti più avventori nel propio locale, anche se questo, spesso, comporta il mancato rispetto delle ordinanze».