Federalberghi Gallura: rinnovate le cariche

OLBIA - Dopo due anni di proroga per la pandemia si sono rinnovate le cariche di vertice di Federalberghi Gallura, l’associazione territoriale di Confcommercio che riunisce gli albergatori del Nord-Est dell’isola. Alla guida è stato riconfermato Paolo Manca, 44 anni, che ricopre anche le cariche di presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione. Insieme a lui, nel Consiglio direttivo che resterà in carica cinque anni, sono stati eletti, tutti all’unanimità: Ramona Cherchi, Luisa Pala, Fabio Fiori, Pasquale Isoni e Andrea Temussi. L’associazione territoriale gallurese rappresenta 377 alberghi, oltre il 40 per cento del totale degli hotel sardi.