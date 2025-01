S.A. 20 giugno 2022 Arriva Caronte, allerta caldo fino a venerdì Doppia allerta per ondate di calore e pericolo incendi in Sardegna in vista dell´arrivo del terzo anticiclone africano dell´estate 2022



CAGLIARI - La Protezione Civile regionale ha, infatti, emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 di martedì 21 alle 18 di venerdì 24 giugno. Doppia allerta per ondate di calore e pericolo incendi in Sardegna in vista dell'arrivo del terzo anticiclone africano dell'estate 2022, Caronte, che porterà nell'Isola temperature sopra 37°, in particolare sul settore centro-settentrionale.