Cor 23 giugno 2022 Alghero Open 1 Futures Wheelchair Tennis Nel tabellone maschile, cade la testa di serie numero 6, Antonio Cippo, che ha ceduto in due set contro il francese Nicolas Vanlerberghe. Avanti Mario Cabras, Giovanni Pilia e Andrea D´Agostini



ALGHERO - «Non sentivo tanto la palla, poi l'ho caricata un po' di più e tutto è andato per il verso giusto». Così Luca Arca, testa di serie numero 1 del tabellone maschile, commenta il 6-2, 6-1 su Giovanni Zeni nel suo esordio nell'Alghero Open 1 Futures, il torneo internazionale di wheelchair tennis che si è aperto questa mattina sui campi del Tc Alghero, organizzato dall'Asdc Sardinia Open e targato “èambiente”.



Nel tabellone maschile, cade la testa di serie numero 6, Antonio Cippo, che ha ceduto in due set contro il francese Nicolas Vanlerberghe. Avanti Mario Cabras (vincente sul compagno di circolo Angelo Romano), Giovanni Pilia (in prepotente rimonta sullo svedese Erik Axelsson, battuto nel tiebreak decisivo) e Andrea D'Agostini (su Andrea Ricciardi).



Nel tabellone femminile e nei Quad, le teste di serie entrano in gara domani, venerdì 24 giugno, per i quarti di finale. Nei quarti femminili, con la numero 4 del seeding Marianna Lauro, ci saranno anche Francesca Baldini (che ha battuto Mariagrazia Lumini) e Giulia Valdo (che ha superato 7-5 nel tiebreak del terzo set Maria Paola Tolu, in una delle tante sfide tra le due). Tra i Quad, ai quarti Gianluca Giovagnoli, che regola il francese Kevin Girard.



Maschile.

1 Luca Arca (Ita, 25) b. Giovanni Zeni (Ita, 105) 6-2, 6-1

Maarten Ter Hpfte (Ola, 109) b. Gianluca Mantini (Ita, 317) 6-0, 6-1

wc Mario Cabras (Ita) b. wc Angelo Romano (Ita) 6-2, 6-4

7 Christoph Wilke (Ger, 71) b. Jorcelino Ferreira Lima (Bra, 76) 6-0, 6-0

4 Ben Bartram (Gbr, 41) vs Hampus Linder-Olofsson (Sve, 98)

Andrea D'Agostini (Ita, 303) b. Gerardo Ricciardi (Ita) 6-2, 6-3

Robin Groenewoud (Ola, 161) b. Salvatore Vasta (Ita, 199) 6-2, 6-1

8 Shogo Takano (Jpn, 72) b. Angelo Giangreco (Ita, 387) 6-0, 6-0

5 Sergei Lysov (Isr, 46) b. Dorian Navarro (Fra, 90) 6-0, 6-4

Laurent Giammartini (Fra, 96) b. Ivan Tratter (Ita, 188) 6-1, 6-2

Giovanni Pilia (Ita, 306) b. Erik Axelsson (Sve) 0-6, 6-3, 7-6(3)

3 Anthony Dittmar (Ger, 40) b. Oscar Tarantino (Sve, 383) 6-0, 6-0

Nicolas Vanlerberghe (Fra, 106) b. 6 Antonio Cippo (Ita, 66) 7-6(1), 6-2

Yudai Kawai (Jpn, 158) b. Paolo Tontodonati (Ita, 311) 6-0, 6-0

Kevin Piette (Fra, 237) b. Claudio Santoro 6-3, 6-0

2 Nicolas Charrier (Fra, 38) b. Dario Benazzi (Ita, 205) 6-2, 6-0



Femminile.

1 Britta Wend (Ger, 26) bye

Francesca Baldini (Ita, 99) b. Mariagrazia Lumini (Ita) 6-1, 3-6, 6-0

4 Marianna Lauro (Ita, 58) bye

Giulia Valdo (Ita, 62) b. Maria Paola Tolu (Ita, 118) 6-3, 6-7(2), 7-6(5)

Jinte Bos (Ola, 84) b. Laurence Maisonnave (Fra, 110) 6-0, 6-0

3 Lizzy De Greef (Ola, 46) bye

Roberta Faccoli (Ita, 113) b. Annabelle Ribeaud (Svi, 71) 7-5, 1-6, 6-6(4)

2 Maayan Zikri (Isr, 32) bye



Quad.

1 Alberto Saja (Ita, 20) bye

Gianluca Giovagnoli (Ita, 72) b. Kevin Girard (Fra, 71) 6-1, 6-1

4 Anders Hard (Sve, 51) bye

Alberto Corradi (Ita) bye

Davide Giozet (Ita, 66) bye

3 Job Brenlla (Spa, 43) bye

Massimo Girardello (Ita) bye

2 Mika Ishikawa (Jpn, 25)