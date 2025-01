Cor 24 giugno 2022 Sartore: mazzate sul Rendiconto L´intervento del consigliere comunale "Per Alghero", Pietro Sartore, è tranciante e per certi versi irriverente: «In sostanza questo Rendiconto 2021 è la certificazione di tre anni di nulla, con l’immobilismo e l’inazione che hanno prodotto ritardi su tutto, opere ferme e una città in completo abbandono». Bordate sull'ex assessore Di Gangi