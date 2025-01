S.A. 25 giugno 2022 Ad Alghero torna il beach rugby Al Summerbeach la tappa del campionato nazionale. L´evento si terrà sabato 2 luglio, presso la spiaggia del lido SanGiovanni



ALGHERO - Il beach rugby torna ad Alghero il 2 luglio al Summerbeach Village. Ad Alghero si disputerà la terza tappa della Sardinia Beach Rugby Cup, tappa valida anche per il campionato Nazionale di Beach rugby, sotto l’egida della Federazione Italiana Rugby .



Si sono già svolte in Sardegna due tappe valide per la Sardinia Beach Rugby Cup; la prima tappa si è svolta lo scorso 13 giugno sulla spiaggia di Platamona, a Sassari e si concluderà a Cagliari il prossimo 9 luglio. La Sardinia Beach Rugby Cup incoronerà i campioni sardi che si contenderanno il titolo italiano alle finali nazionali.



La tappa di Alghero è stata organizzata dall'amatori Rugby Alghero in collaborazione con l'ASD Polisportiva Sottorete. Le gare si disputeranno tutte nel pomeriggio di sabato 2 luglio, con inizio alle ore 16.00. Subito dopo le finali e la premiazione della squadra vincitrice della tappa, si terrà un concerto offerto dalla scuola di musica la Chitarreria e, dopo il classico Terzo Tempo, la serata si concluderà con l’esibizione live del gruppo musicale "I Pirati".