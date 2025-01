S.A. 26 giugno 2022 Finali ad Alghero Open 1 Futures Wheelchair Tennis La finale di doppio maschile chiuderà il programma, con Bartram e il giapponese Shogo Takano che attendo i vincitori della semifinale che vede affrontarsi Luca Arca e Antonio Cippo contro i tedeschi Dittmar e Christoph Wilke



ALGHERO - Giornata di finali per l'Alghero Open 1 Futures, il torneo internazionale che si conclude domenica sui campi del Tc Alghero, organizzato dall'Asdc Sardinia Open e targato “èambiente”. Oggi si inizia alle 9, sul campo centrale, con la finale maschile tra il britannico Ben Bartram e il tedesco Anthony Dittmar. L'inglese ha eliminato in semifinale il favorito della vigilia, Luca Arca. In contemporanea si disputerà la finale femminile tra la tedesca Britta Wend (che in semifinale ha eliminato in tre set Marianna Lauro) e l'olandese Lizzy De Greef. La finale Quad vedrà affrontari lo svedese Anders Hard e il giapponese Mika Ishikawa. Finale del Second Draw tra l'italiano Paolo Stefanizzi e lo svedese Lars Jernberg.



La finale di doppio maschile chiuderà il programma, con Bartram e il giapponese Shogo Takano che attendo i vincitori della semifinale che vede affrontarsi Luca Arca e Antonio Cippo contro i tedeschi Dittmar e Christoph Wilke. Doppio femminile con le olandesei De Greef e Jinte Bos che sfidano Wend e l'israeliana Maayan Zikri. Nel doppio Quad, finale per Alberto Corradi e Alberto Saja, che sfidano per il titolo Hard e Ishikawa.



Maschile.

1 Luca Arca (Ita, 25) b. 7 Christoph Wilke (Ger, 71) 6-1, 6-1

4 Ben Bartram (Gbr, 41) b. Robin Groenewoud (Ola, 161) 6-2, 6-3

3 Anthony Dittmar (Ger, 40) b. 5 Sergei Lysov (Isr, 46) 6-7, 6-2, 6-2

2 Nicolas Charrier (Fra, 38) b. Yudai Kawai (Jpn, 158) 6-3, 7-5

4 Ben Bartram (Gbr, 41) b. 1 Luca Arca (Ita, 25) 6-0, 6-4

3 Anthony Dittmar (Ger, 40) b. 2 Nicolas Charrier (Fra, 38) 6-0, 6-7(4), 6-2



Femminile.

1 Britta Wend (Ger, 26) b. 4 Marianna Lauro (Ita, 58) 6-3, 4-6, 6-4

3 Lizzy De Greef (Ola, 46) b. 2 Maayan Zikri (Isr, 32) 6-2, 6-4



Quad.

4 Anders Hard (Sve, 51) b. 1 Alberto Saja (Ita, 20) 6-4, 6-4

2 Mika Ishikawa (Jpn, 25) b. Davide Giozet (Ita, 66) 6-2, 6-0



Second Draw.

Paolo Stefanizzi (Ita) b. 1 Alessandro Consigli (Ita) 6-0, 6-0

Lars Jernberg (Sve) b. Alexis Gaete Garcia (Sve) 7-5, 6-4



Doppi:

Luca Arca/Antonio Cippo (Ita) vs Anthony Dittmar/Christoph Wilke (Ger)

Ben Bartram (Gbr)/ Shogo Takano (Jpn) b. Dorian Navarro/Kevin Piette (Fra) 6-3, 6-0

Britta Wend (Ger)/ Maayan Zikri (Isr) b. Roberta Faccoli/Maria Paola Tolu (Ita) 6-0, 6-0

Jinte Bos/ Lizzy De Greef (Ola) b. Francesca Baldini/Giulia Valdo (Ita) 6-0, 6-1

Anders Hard (Sve)/Mika Ishikawa (Jpn) b. Davide Giozet/Massimo Girardello (Ita) 6-0, 6-1

Alberto Corradi/Alberto Saja b. Job Brenlla (Spa)/Kevin Girard (Fra) 6-0, 6-0