Il Grifone: immagini da San Giovanni

ALGHERO - Sabato scorso si è tenuta la sfilata a cavallo in onore di San Giiovanni, organizzata dal maneggio Il Grifone d'Alghero di Cosimo Guillot, in collaborazione con Salvatore Serra e Luca Sainas. Oltre 50 cavalli provenienti da Alghero, Villanova, Uri, ittiri, Putifigari, Osilo, Sassari, Nughedu hanno rallegrato ed incuriosito i turisti e gli algherersi lungo tutta la passeggiata fronte mare, fino al porto per circa 6 km di percorso. Il clou della manifestazione è stato di fronte alla chiesa di San Giovanni dove l'assessore comunale Alessandro Cocco ed il presidente del consiglio regionale Michele Pais hanno salutato i cavalieri in costume tradizionale ed il parroco, don Raffaele Madau, ha benedetto cavalieri e cavalli ricevendo dei doni.