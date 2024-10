S.A. 11 luglio 2022 Ritorna il Gallura Buskers Festival Dal 13 al 16 luglio le gag più esilaranti, gli effetti magici più deliranti e i migliori sketch delle truppe di mille colori del Gallura Buskers, il Festival Internazionale degli artisti di strada e circo contemporaneo



SANTA TERESA DI GALLURA - Ritornano a Santa Teresa Gallura dal 13 al 16 luglio le gag più esilaranti, gli effetti magici più deliranti e i migliori sketch delle truppe di mille colori del Gallura Buskers, il Festival Internazionale degli artisti di strada e circo contemporaneo tra i più apprezzati in Europa. La decima edizione, con la puntuale direzione artistica di Alberto Pisu, riaccende finalmente le sue luci alla massima potenza con tutta la poesia, l’allegria e i sorrisi dei suoi comici, clown, mimi, maghi, personaggi improbabili, musicisti, acrobati, trampolieri, dopo le difficoltà e le restrizioni di questi ultimi anni.



Le porte dei sogni si riaprono nel gioiello dell’Alta Gallura incastonato tra mare cristallino, spiagge bianchissime e i suoi straordinari siti archeologici, per accogliere l’esercito del buonumore composto da oltre quindici compagnie provenienti da Italia, Belgio-Finlandia-Sud Africa, Germania, Cile, Ungheria, Israele-Svizzera, Brasile, Argentina, pronte a invadere le piazze del suggestivo centro storico di Santa Teresa Gallura con tanti spettacoli, tutti gratuiti per grandi e piccoli, tra giocoleria, equilibrismo, magia, clownerie, tecniche aeree, cabaret, musica, humour e improvvisazione, teatro di figura, burattini. Per celebrare questa decima edizione è atteso per il gran finale anche un ospite speciale: Enzo Iacchetti, uno dei volti storici del tg satirico Striscia la notizia targato Mediaset, in compagnia della Mabo Band e I Lucchettino. Come sempre la sede centrale sarà Piazza Vittorio Emanuele I, che si trasformerà per quattro giorni in un teatro all’aperto sotto il cielo stellato. Ma si animeranno di allegria, arte e culture diverse anche Via XX Settembre, Via Cavour e le vie del paese con i tanti numeri coinvolgenti degli artisti itineranti.



La manifestazione prende il via mercoledì 13 luglio alle 21.15 in Piazza Vittorio Emanuele I, per articolarsi poi nel corso delle quattro serate con i numerosi e divertenti sketch e le gag dei buskers tra le varie location del festival fino alla mezzanotte. Per il gran finale il 16 luglio alle 23.00 in Piazza Vittorio Emanuele si rinnova la partecipazione della Mabo Band, trio comico-musicale tra i più conosciuti e affermati in Europa che insieme al duo I Lucchettino, maestri di cerimonia della serata di chiusura, accenderanno l’entusiasmo del pubblico, in compagnia sul palco anche di un ospite molto speciale: Enzo Iacchetti, volto storico alla conduzione del tg satirico Striscia la notizia.



Nella foto: Circo Pitanga