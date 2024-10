S.A. 13 luglio 2022 A Stintino la giovane band Makeba La giovane formazione nata a Sassari si esibirà domani alle 21 alle Vele di pietra del Porto Vecchio per Stintino Jazz&Classica



STINTINO - Solidi groove che si mischiano a gospel, jazz, new soul, hip hop anni ’90: i Makeba, giovane formazione nata a Sassari, saranno domani alle 21 alle Vele di pietra del Porto Vecchio per Stintino Jazz&Classica, la rassegna di concerti e masterclass organizzata dall’Associazione culturale LABohème in collaborazione con il Comune di Stintino e il contributo di Fondazione di Sardegna e Banco di Sardegna.



I Makeba sono Vanja Radojkovič, piano e voce; Fabrizio Fresu, tromba; Alessio Concas, basso elettrico; Paolo Addis, batteria. Gli eventi di Stintino Jazz&Classica si concluderanno poi venerdì 15 luglio con il concerto finale della Jazz Big Band che eseguirà i pezzi composti dagli allievi del nuovo seminario di Composizione e arrangiamento curato da Bruno Tommaso e Roberto Spadoni. L’ingresso è come sempre libero fino a esaurimento posti.



Nella foto: I Makeba