Cor 14 luglio 2022 Istituto musicale: Il Duo Mundi alla Mercede Il concerto è gratuito, per prenotare https://bit.ly/iamverdi-i-concerti-2022. Il Giardino della Chiesa della Mercede alle 20.30 vedrà sul palco il Duo Mundi formato dal soprano Jessica Loaiza Perez e dal pianista Francesco Vittorio Saba



ALGHERO - L’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi in collaborazione con l’Associazione SASER - Centro Studi Cultura Sarda ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e con il sostegno della Fondazione Sardegna e della Presidenza del Consiglio Regionale I concerti dell’Istituto + Festival Melos. Il filo conduttore di questa rassegna è l’unione della cultura musicale, l’incontro fra due melodie, la libertà e la visione che lo stare insieme fornisce ad ognuno di noi, la potenza del duo insomma. Per l’occasione si è formato il connubio fra I concerti del Verdi e il Festival Melos, fra l’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi e l’associazione SASER. La rassegna ha visto in cartellone tre coppie di artisti.



Il terzo e ultimo concerto della rassegna, giovedì 14 luglio, presso il Giardino della Chiesa della Mercede alle 20.30 vedrà sul palco il Duo Mundi formato dal soprano Jessica Loaiza Perez e dal pianista Francesco Vittorio Saba che in La musica virtuosa: i grandi compositori del ‘600 e ’700 faranno ascoltare musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, George Friederic Handel e Francesco Cavalli.



Il Duo Mundi nasce nel 2016 dall'incontro fra il soprano messicano Jessica Loaiza, laureata al Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma, e il pianista italiano Francesco Saba, laureato al Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari. Da una prima collaborazione in un concerto di circostanza in Italia si è venuta a creare un'intesa che si è voluta concretizzare in un Duo stabile, espressione di un particolare feeling musicale nato dall'incontro di due mondi completamente differenti.



La diversità è data in primis dalla lontananza fra i paesi d'origine dei musicisti, Messico e Italia, espressione di due culture musicali radicalmente opposte, frutto di due personalità musicali apparentemente distanti, ed il cui incontro in un Duo risulta quantomeno insolito. Il nome del Duo, "Duo Mundi" in lingua latina, vuole significare proprio l'unione di due "universi" (da 'mundus-i') eterogenei nella premessa, ma capaci di esprimere, insieme, sensazioni intense ed affascinanti. I pareri entusiasti del pubblico nei numerosi concerti sostenuti fra Ploaghe, Cargeghe, Tempio Pausania, Ittiri, Ozieri, San Teodoro, Olbia, Alghero ed altri luoghi della Sardegna non possono che spronare il Duo Mundi ad esibirsi con la costante passione e professionalità che li contraddistingue.