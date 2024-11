S.A. 16 luglio 2022 SassariEstate: sul palco Fred Wesley Si parte martedì 19 luglio alle 21,30 con un pezzo di storia del funk e della soul music: Fred Wesley che si esibisce a Sassari con la band: “The new jbs”



SASSARI - A Sassari estate la musica non va in vacanza con la rassegna organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica che propone all’interno delle manifestazioni coordinate dall’Amministrazione Comunale di “SassariEstate” un cartellone di grandi interpreti del jazz e della world Music. Si parte martedì 19 luglio alle 21,30 con un pezzo di storia del funk e della soul music: Fred Wesley che si esibisce a Sassari con la band: “The new jbs”. Nato a Columbus, Georgia, figlio di un insegnante e direttore di big band, Wesley ha studiato pianoforte e tromba passando definitivamente al trombone all’età di 12 anni.



Il suo stile molto ritmico e preciso lo ha reso noto come uno dei trombonisti di riferimento del genere funk e insieme a Maceo Parker e Pee Wee Ellis è stato uno dei membri fondamentali della sezione fiati dei gruppi di James Brown e negli anni ’70 arrangiatore e leader del gruppo. Nel 1978 componente fondamentale con l’orchestra di Count Basie Wesley ha ampliando il suo orizzonte artistico al jazz. A Sassari i suoi partner sono: Gary Winters tromba – Phillip Whack sax – Reggie Ward chitarra – Peter Madsen tastiere – Dwayne Dolphin basso – Bruce Cox batteria.



Le proposte di Teatro e/o Musica proseguono lunedì 1° agosto con il concerto “Naviganti e Sognatori” che vedrà sul palco di “Sassariestate”: Luca Falomi alle chitarre, Alessandro Turchet al contrabbasso, Max Trabucco, batteria e percussioni e come special guest Daniele Di Bonaventura al bandoneon. A chiudere la programmazione sarà domenica 7 Agosto “Cum Grano Salis” un progetto che vede insieme sul palco il grande: Antonello Salis al pianoforte e fisarmonica e l’Orchestra jazz della Sardegna.



Nella foto: Fred Wesley